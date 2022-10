Ajuda americana à Ucrânia em risco de diminuir a partir de janeiro

O líder do Partido Republicano na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, prepara-se para baralhar o xadrez do conflito na Ucrânia. A confirmarem-se as sondagens para as eleições de 8 de novembro, que admitem maioria republicana na câmara baixa do Congresso, McCarthy será o próximo speaker, ou seja, o presidente daquele órgão.

