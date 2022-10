Governo ucraniano anuncia cortes programados de eletricidade após ataques a centrais elétricas

As autoridades da Ucrânia foram obrigadas a programar cortes temporários no fornecimento de energia elétrica após os recentes ataques das forças armadas russas contra infraestruturas energéticas do país, informou hoje o chefe-adjunto do gabinete da Presidência.

A decisão, revelou Kirilo Timoshenko, resultou de uma reunião entre representantes do ministério da Energia e governadores regionais, de acordo com a agência de notícias Ukrinform. “Dirijo-me a toda a população da Ucrânia. Amanhã [quinta-feira] será um dia difícil, devido aos bombardeamentos que ocorreram hoje, ontem [terça-feira] e segunda-feira contra as instalações energéticas”, disse Timoshenko, que pediu ainda para limitar o uso de energia entre as 07:00 e as 23:00 (horas locais).

Por sua vez, um assessor do ministério da Energia, Oleksander Jarchenko, reconheceu que o país perdeu pelo menos 40% da capacidade de produção de energia após vários dias de ataques devastadores às suas centrais elétricas com mísseis e drones.

“Os trabalhos de restauração e reparação estão em curso, mas os milagres só são possíveis até a um certo ponto. Devemos esperar não só cortes de emergência, mas também programados para não sobrecarregar a rede”, afirmou Jarchenko, em comunicado.

No seu habitual discurso desta quarta-feira, o Presidente da Ucrânia também abordou os recentes problemas nas infraestruturas de eletricidade ucranianas. “Vamos fazer os possíveis para recuperar as capacidades energéticas do nosso país, mas isso demora tempo”, disse Zelensky, lembrando que só esta quarta-feira três centrais elétricas foram destruídas pelas forças russas. Assim, o governante pediu aos cidadãos para limitarem os consumos ao máximo.

"Desde 10 de outubro, 30 por cento das centrais elétricas ucranianas foram destruídas, provocando apagões em todo o país" numa altura em que já se aproxima o inverno, disse Zelensky na rede social Twitter esta terça-feira, reiterando que se recusa a negociar com o seu homólogo russo, Vladimir Putin.