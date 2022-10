Drones iranianos podem ser apenas a ponta do icebergue: como a Rússia pode contornar as sanções e renovar o armamento

Pequenos, quase impercetíveis até encontrarem o alvo pretendido, os drones ‘kamikaze’ - alegadamente iranianos - utilizados contra Kiev provocaram estragos nas infraestruturas ucranianas nos últimos dias. O Irão foi rápido a rebater as acusações de cumplicidade com o regime de Moscovo, alegando não ter fornecido à Rússia o sistema de guerra aéreo, mas as suspeitas concederam aos Estados Unidos espaço para mais especulação: de acordo com o jornal “The Guardian”, o senador democrata Richard Blumenthal alertou para a possibilidade de tecnologia sensível de defesa, produzida pelos EUA, ser cedida à Rússia pela Arábia Saudita, que parece estar a alinhar-se com a posição de Moscovo. Apesar de as sanções ocidentais terem apertado o cerco, a Defesa russa pode estar a ser reabastecida através de várias empresas e Estados que contornam os obstáculos.

