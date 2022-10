Queda de avião militar em Krasnodar: Kremlin confirma quatro mortos e seis desaparecidos

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras seis estão desaparecidas após um avião militar russo de modelo Su-34 ter caído hoje num prédio na cidade de Yeisk, nas margens do mar Azov, perto da Ucrânia, anunciaram as autoridades.

“Às 21:15, horário de Moscovo [18:15, em Lisboa], o número de mortos aumentou para quatro. Há 25 feridos”, informou a Sede de Operações de Emergência da região de Krasnodar, segundo a agência de notícias russa independente Interfax.

Antes, o Ministério de Emergências da Rússia havia relatado 21 feridos devido ao incidente.

De acordo com a vice-governadora de Krasnodar, Anna Minkova, foram para o local 20 ambulâncias dos hospitais Yeisk, Scherbinovskaya e Starominskaya e outras seis viaturas médicas.

Além disso, oito equipas cirúrgicas, quatro equipas de traumatologia e cinco equipas de reanimação foram acionadas.

Também foram instalados dois blocos operatórios na maternidade e um nas unidades de ginecologia e oncologia.

O Ministério da Defesa da Rússia havia informado que a causa do acidente foi a falha de um dos motores da aeronave logo após descolar num voo de treino, referindo que a tripulação conseguiu ejetar a tempo.

“O motivo do acidente é que um dos motores pegou fogo durante a descolagem, indicaram os pilotos que conseguiram ejetar”, disse o Ministério da Defesa.

Testemunha oculares alertaram que todo o edifício de nove andares foi consumido pelas chamas, embora as autoridades russas tenham indicado que no momento o incêndio quatro deles, segundo a agência russa TASS.

O governador da província de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, informou no seu canal do serviço de mensagens Telegram que já viajou para o local do acidente.