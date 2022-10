"Putin é que começou isto e não é obrigação nossa dar-lhe uma saída fácil. A Rússia sabe como contactar os EUA, tem de dar o primeiro passo"

Foi diretor do Conselho de Segurança Nacional norte-americano sob as presidências de Bill Clinton e George W. Bush. Ao longo de uma carreira de mais de quatro décadas nos Negócios Estrangeiros, Daniel Fried esteve envolvido na implementação de políticas norte-americanas na Europa, após a queda da União Soviética. Foi embaixador na Polónia, secretário de Estado Adjunto para a Europa e ajudou a elaborar a política de ampliação da NATO para a Europa Central, ao mesmo tempo que tentava um equilíbrio nas relações com a Rússia. Em 2014, quando Moscovo ordenou a anexação da Crimeia, assumiu o cargo de coordenador do Departamento de Estado para Política de Sanções.

