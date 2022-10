Há uma semana, um ataque relembrou Kiev da invasão Russa: estes são retratos das marcas que deixou

Putin completou 70 anos no dia 7 de Outubro. No dia seguinte a ponte que une a Rússia à península da Crimeia através do estreito de Kerch, e que é um símbolo da anexação Russa em 2014, foi atacada tendo um dos sentidos de circulação ficado intransitável. A mensagem “Presente para Putin” circulou nas redes sociais e os ucranianos celebraram. O ataque não foi assumido pela Ucrânia oficialmente mas os media ucranianos avançaram que foi levado a cabo pelos Serviços Secretos da Ucrânia (SBU). Putin prometeu uma retaliação forte.

