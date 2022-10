Ucrânia prestes a entrar em Kherson: governador pró-russo manda retirar civis

O governador russo da província ucraniana de Kherson, no sul do país, pediu aos habitantes para abandonarem a região devido a uma contraofensiva da Ucrânia, diz a agência de notícias AFP.

"Aconselhamos todas as pessoas que vivem em Kherson a deslocarem-se para outras regiões para se protegerem dos ataques de mísseis, se for essa a sua vontade", referiu o responsável num vídeo publicado no Telegram, segundo o “Guardian”.

Dirigindo-se à "liderança russa", pediu ajuda para “organizar” a retirada de civis da região. "Sabemos que a Rússia não abandona os seus".

Vladimir Saldo informou também que Kherson "tem sido atingida por um número cada vez maior de ataques". Ataques estes que têm causado "danos graves".

O Ministério da Defesa do Reino Unido antecipou a retirada de civis no relatório desta quinta-feira sobre os desenvolvimentos da guerra: considera provável que comecem combates na própria cidade de Kherson, a única de grandes dimensões que foi conquistada pelas tropas russas desde o começo da invasão da.

Kherson é um dos quatro territórios anexados pela Rússia, juntamente com Zaporijia, Donetsk e Luhansk. Nas últimas semanas, as tropas ucranianas fizeram avanços significativos na região, especialmente ao longo do rio Dniepre.