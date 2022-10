Como a guerra é entendida pelos russos: "A imagem típica da Ucrânia é a de um irmão mais novo, pouco independente e perspicaz"

“Não sei onde estarei no próximo ano”, desabafa Arseniy Kumankov, de 34 anos, agora investigador do Departamento de Política da Universidade de Princeton. O fliósofo russo e antigo professor da Escola de Ciências Sociais e Económicas de Moscovo abandonou a Rússia após a invasão. “Fui forçado a fazer isso, não porque estava na iminência de ser preso, mas porque era impossível manter-me lá”, admite ao Expresso, referindo-se a um ato de consciência moral. Kumankov, que se especializou em estudos de Guerra e Ética nos conflitos e na paz, publicou três livros em russo: “Guerra no Século XXI”, “Guerra. Da Escravidão à Violência” e “Classicismos Modernos da Teoria da Guerra Justa”. Depois de 24 de fevereiro de 2022, não hesitou em posicionar-se contra o “suicídio nacional coletivo” que constituía a invasão iniciada por Moscovo.

