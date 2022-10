Putin muda de estratégia: o frio e a recessão são as novas armas, porque o curso da guerra prova que "a única potência militar são os EUA"

Putin “desesperado” é “mais perigoso”, têm repetido os analistas militares durante os mais de sete meses de invasão. Edifícios residenciais danificados, um parque e uma universidade atingidos e a imagem ensanguentada de civis ucranianos nas ruas confirmam a teoria. O que se passou na segunda-feira revelou, de acordo com investigadores ouvidos pelo Expresso, a falta de estratégia (e de meios para a pôr em prática) de Moscovo. Foi o mais amplo ataque contra civis desde os primeiros dias de invasão russa: Vladimir Putin deixou a sua assinatura numa série de explosões de mísseis contra cidades ucranianas, entre as quais o coração de Kiev, Lviv, Dnipro e várias outras localidades distantes da linha da frente dos combates. Um ato de retaliação contra um “ato terrorista”, argumentou o Presidente russo, mas analistas que seguem o regime de Moscovo e a atividade militar no terreno veem-no mais como um golpe embaraçoso, difícil de engolir. Os ataques à Ucrânia foram uma resposta aos críticos internos e uma tentativa de apaziguar os ânimos exaltados pela série de derrotas no campo de batalha.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler