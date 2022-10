O sistema que facilita as comunicações das forças ucranianas está com falhas: o que aconteceu ao Starlink e quais são as alternativas?

As tropas ucranianas registaram falhas nos aparelhos de comunicação Starlink, usados para operar drones, receber informação e comunicar em áreas onde não existem redes seguras. A notícia foi avançada pelo “Financial Times” na semana passada. O jornal inglês conta que as interrupções do serviço criaram dificuldades aos esforços das tropas ucranianas na libertação de território ocupado por forças russas.

