A Rússia está sob pressão, mas guarda uma arma: "Se pode danificar gasodutos, pode atingir cabos de dados. É o sistema nervoso do mundo"

Há todos os motivos para acreditar que, mesmo que a guerra na Ucrânia terminasse, “a Rússia tentaria recuperar e começar uma terceira invasão”, investindo nos seus objetivos de longo prazo, defende Nigel Gould-Davies, antigo embaixador britânico na Bielorrússia e analista em matérias da Rússia e Eurásia no Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, um think thank sediado em Londres. O antigo professor de Política e Relações Internacionais na Universidade de Oxford garante que Putin está mais isolado do que nunca e que todas as fontes de apoio que reuniu ao longo do tempo estão a esmorecer, como pôde ser constatado pelos “muitos rostos infelizes durante a grande cerimónia de assinatura de tratados para anexar quatro regiões da Ucrânia”.

