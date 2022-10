Fugir da Rússia, nem que seja de lambreta

Konstantin Samoilov, blogger no YouTube, atraiu milhões de espectadores para o seu canal “Inside Russia”, graças a reflexões e descrições cada vez mais sombrias do dia a dia do país após a invasão da Ucrânia. Com as sanções a começaram a fazer mossa, a repressão aumentou e o Presidente russo Vladimir Putin anunciou uma “mobilização parcial”, a 21 de setembro, para lutar contra a Ucrânia.

Samoilov disse aos seus seguidores que ia ver o que se estava a passar na Rússia. A 27 de setembro esteve em direto de Tashkent, capital do Usbequistão, a explicar aos seus seguidores os acontecimentos dramáticos que o tinham feito rever drasticamente a sua forma de pensar, juntando-se às centenas de milhares de outros russos que fugiam do país, sobretudo homens em risco de uma mobilização que se verificou ser global e não parcial.