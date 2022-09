Ucrânia: Putin sublinha opção "inequívoca" da população após referendos

O Presidente russo, Vladimir Putin, sublinhou esta sexta-feira que os habitantes das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson efetuaram uma opção "inequívoca" para se unirem à Rússia e assegurou que serão protegidos por "todos os meios necessários".

"É uma decisão inequívoca", disse Putin num discurso prévio à assinatura dos tratados de anexação de quatro províncias ucranianas na Sala de São Jorge no Grande Palácio do Kremlin (sede da Presidência russa), após a realização de referendos denunciados por Kiev e pelos países ocidentais.

Os líderes separatistas dos quatro territórios ucranianos, Denis Pushilin (Donetsk), Leonid Pasechnik (Lugansk), Vladimir Saldo (Kherson) e Yevgeny Balitsky (Zaporijia), participaram na cerimónia de assinatura,.

As quatro regiões representam cerca de 15 por cento do território da Ucrânia, ou cerca de 100.000 quilómetros quadrados, um pouco mais do que a dimensão de países como a Hungria e Portugal ou um pouco menos do que a Bulgária, segundo a agência espanhola EFE.

Kiev, Estados Unidos e os seus aliados ocidentais condenaram veementemente os referendos, que classificaram como uma "farsa", e afirmaram que não vão reconhecer a anexação dos territórios.