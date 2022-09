A Festa na Praça Vermelha e a proclamada anexação vistas pela imprensa russa

Depois de ter declarado que anexava quatro territórios ucranianos, numa cerimónia no Kremlin em que proferiu um discurso agressivo fixado no “satanismo” das “elites ocidentais” e numa alegada campanha de há séculos para subjugar a Rússia (resumida em inglês pelo site independente russo Meduza, instalado em Riga), Vladimir Putin juntou-se a estrelas da pop e do rap, algumas envergando camuflado, para marcar a data num concerto na Praça Vermelha, esta sexta-feira à noite. A festa foi transmitida em direto na televisão estatal.

