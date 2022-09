"Converso com mães de soldados que morreram e elas apoiam Putin. Têm raiva, mas é dos ucranianos": o relato de um jornalista na Rússia

Em Tuva, uma das regiões mais isoladas da Rússia, onde não se pode chegar à capital de comboio, mas apenas de avião ou seguindo uma única estrada, Vladimir Sevrinovsky constatou por que a república é a região russa com mais mortes militares registadas por cem mil pessoas. Das 6219 baixas russas identificadas, 94 são atribuídas a Tuva, a região mais pobre da Federação Russa. Já no Daguestão, onde a população começa a protestar contra a mobilização parcial anunciada por Putin, o jornalista russo observou como sentimentos contraditórios convivem como parceiros íntimos: o amor ao país e a aspiração de liberdade, o luto e a resignação à hierarquia vigente. Nesta entrevista ao Expresso, o repórter que tem viajado para as regiões russas mais afetadas pela guerra conta o que viu. Este é um retrato falado de uma Rússia esquecida.

