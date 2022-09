Referendos lançados por Putin são marcados por indícios de fraude e intimidação: quais são agora os objetivos na Ucrânia ocupada?

As repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk e as autoridades pró-russas que ocupam Kherson e Zaporizhzhia anunciaram esta semana o que há muito era falado: nós próximos dias, vão perguntar às populações destas regiões se querem fazer parte da Rússia. O referendo incide sobre cerca de 15% do território ucraniano: 90 mil km2, sensivelmente a mesma área de Portugal Continental ou da Hungria.

