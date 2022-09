Ucrânia avança e surpreende, mas a conquista de Kherson ainda vem longe

O sucesso de Kharkiv não vai ser repetido em Kherson tão cedo — mas a Ucrânia vai manter-se focada nesse objetivo. “Putin pode ter sobrevivido ao que se passou em Kharkiv, por pouco, mas é impossível que sobreviva à perda de Kherson, estamos no fim do precipício e isso será o último empurrão”, diz ao Expresso Taras Kuzio, professor de Ciência Política na Universidade Nacional de Kiev Mohyla. Está otimista, outros analistas nem tanto.

Na segunda-feira, ainda no rescaldo dessa reconquista de território que viu a Ucrânia erguer de novo as suas bandeiras numa área de 8 mil quilómetros quadrados, quase três vezes a área metropolitana de Lisboa, o comando militar ucraniano no sul anunciou que outros 500 quilómetros quadrados tinham sido reconquistados perto de Kherson, a primeira cidade conquistada pelos russos, por ser próxima da península da Crimeia, anexada por Moscovo desde 2014 e de onde surgiram os primeiros ataques.