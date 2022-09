"Putin trabalha numa perspetiva de longo prazo": os desaires na Ucrânia "são contratempos, não são necessariamente um problema"

A política da antiga União Soviética (especialmente a política russa e moldava), o nacionalismo na Federação Russa e o discurso de política externa russa são alguns dos temas que mais fascinam o investigador Luke March, da Escola de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Edimburgo. O investigador de Política Pós-Soviética e Comparada da Universidade de Edimburgo e vice-diretor do Centro Russo Princesa Dashkova acredita que é cedo para a Ucrânia cantar vitória, já que as reviravoltas que têm acontecido na guerra é um revés de curto prazo para Putin, um estratega que pensa a longo prazo. "A Rússia nunca admitirá a derrota, por isso não poderá parar até que tudo seja apresentado internamente de uma forma o mais positiva possível", analisa, nesta entrevista com o Expresso, não desprezando também que o Presidente russo não está cercado por pessoas que pediriam que fosse mais brando, mas, pelo contrário, que diriam para avançar com mais força.

