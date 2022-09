Com as forças ucranianas avançar a um ritmo alucinante, recuperando a estratégica cidade de Izyum, na região de Kharkiv (leste do país), a comunicação social estatal russa preferiu dar atenção à morte da rainha Isabel II. Não cobriu praticamente mais nenhum assunto, para não ter de admitir que algo correra mal na invasão.

