“Putin vai acordar um dia, ver que não tem Estado, e será o fim”

É esta a guerra que levará a Federação Russa à desintegração, defende Sergej Sumlenny. O especialista em questões da Europa de Leste e antigo diretor da organização política ecologista Heinrich-Böll-Stiftung, em Berlim, acredita que dentro de poucos anos a Rússia — mescla de várias culturas — será fraturada em Estados independentes, com um ressentimento latente em relação a Moscovo. O analista político, que há mais de uma década se dedica às questões da Rússia, da Ucrânia e da Bielorrússia, diz, nesta entrevista ao Expresso, que Moscovo não tem qualquer possibilidade de vencer a guerra.

Como se alterou o dia a dia na Rússia? Há uma espécie de distancia­mento das pessoas em relação aos combates em curso na Ucrânia?

É uma pergunta complicada. Não fazemos ideia do que os russos sentem, porque a Rússia é uma ditadura. As pessoas não querem opor-se abertamente à posição dominante. Provavelmente, a maioria dos russos ainda é a favor da “operação militar especial” e não se opõe à guerra em si. Talvez haja alguma oposição à guerra entre, por exemplo, os liberais russos e a pequena oposição a Putin. Mas temos de entender uma coisa: porque é que eles se opõem à guerra? Não é porque não aceitem a ideia de que o seu país pode atacar outro país, mas por causa da ineficiência desta guerra, porque é uma guerra muito longa e muitos soldados russos estão a morrer, ou porque a Rússia sofre com as sanções ocidentais e, portanto, a economia está a entrar em colapso. Temo que, em geral, a maioria dos russos ainda não tenha entendido o que aconteceu. Estão a favor da guerra e ainda acreditam que apenas é preciso continuar a lutar, porque toda a propaganda diz isso. Trabalhei na Rússia entre 2014 e 2015 e assistia à televisão russa. É um produto muito sofisticado, feito por pessoas com grandes competências e muito profissionais. Ganham muito dinheiro, 20 a 30 vezes mais do que o que recebem profissionais altamente qualificados das áreas da metalurgia ou indústria química. Isso acontece porque o Estado russo entende que a televisão é a chave para o controlo das mentes. E realmente criam um produto muito bom tecnicamente. Moralmente é uma catástrofe, mas leva as pessoas ao ponto de ebulição. Quando assistimos à televisão russa por algumas horas, começamos a ter todos aqueles sentimentos de ódio pela Ucrânia e compaixão por todos os russos em todo o mundo, que foram oprimidos pelo Ocidente.