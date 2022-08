A estranha normalidade de Moscovo

A ilusão de paz em Moscovo desfez-se no dia 20 de agosto com o carro armadilhado que matou Daria Dugina, filha do filósofo ultranacionalista Aleksandr Dugin, há muito reputado por ter influenciado Vladimir Putin no seu objetivo de subjugar a Ucrânia ao “Russky mir”, ou “mundo russo”.

Entrevistas nas últimas duas semanas com russos que se encontram em Moscovo ou que a visitaram recentemente, depois de deixarem o país na sequência da invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro, revelaram correntes negativas preocupantes que se manifestaram após o atentado.