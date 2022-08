Super iate de oligarca russo vai ser vendido em leilão em Gibraltar. É o primeiro bem apreendido e colocado à venda

Um super iate russo, avaliado em cerca de 75 milhões euros, será vendido depois de o proprietário ter sido sancionado, avança a BBC. O "Axioma" foi apreendido em Gibraltar, em março passado, quando a instituição bancária JP Morgan alegou que o proprietário, Dmitrievich Pumpyansky, não pagou um empréstimo de 20 milhões de euros.

A embarcação será leiloada na terça-feira e, por estar incluída numa lista de apenas um dia, as expectativas são as de que o valor atingido seja inferior ao estimado.

O "Axioma" pode acomodar 12 pessoas em seis cabines duplas, e há espaço suficiente para o transporte de 20 tripulantes. O iate tem ainda piscina, jacuzzi, 'spa', cinema 3D, 'jet skis' e equipamento de mergulho. Trata-se do primeiro barco de luxo apreendido a ser vendido desde que as restrições foram impostas aos cidadãos mais ricos da Rússia, após a invasão da Ucrânia, em fevereiro passado.

A medida surge após vários pedidos de governos, incluindo o do Reino Unido, para a realização de verbas a partir de bens apreendidos, de forma a ajudar os refugiados ucranianos. Neste caso, no entanto, o dinheiro da venda do "Axioma" destina-se ao JP Morgan, após o leilão do Tribunal do Almirantado de Gibraltar.

Embora seja propriedade de Pumpyansky, o barco - originalmente batizado com o nome "Praça Vermelha", quando foi construído, em 2013 - estava disponível para que milionários o alugassem por até 549.000 euros por semana (quantia em que não estavam incluídas as despesas).

Dmitrievich Pumpyansky é o proprietário e presidente da fabricante de tubos de aço OAO TMK, fornecedora da empresa estatal russa de energia Gazprom. O oligarca, de 58 anos, foi alvo de sanções decretadas pelo Reino Unido, pela UE e pelos Estados Unidos da América.