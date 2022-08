“Não estou no lugar de Putin, mas acho que parar a guerra seria politicamente mais vantajoso do que continuá-la”

Brian Taylor dedicou um dos seus três livros (“The Code of Putinism”, de 2018) que versam sobre a Rússia especificamente a Vladimir Putin. Nesta entrevista com o Expresso, o académico admite que o Presidente pode (mas não quer) parar a guerra quando quiser, mas os custos de qualquer decisão serão pesados. Taylor pressente um apoio maioritário à guerra no país, mas não vê grande entusiasmo: "os russos preferem realmente esquecê-la e não pensar sobre ela". Certo é que as democracias europeias terão mais dificuldades em suster as vaias populares quando faltar a energia ou terminar a paciência com a escalada dos preços. A Rússia, pelo contrário, terá a repressão para suster os protestos.

