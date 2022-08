"Rússia bloqueada" e com contratos de militares a terminar: setembro pode trazer reviravolta na guerra

"Estamos na segunda fase e potencialmente a entrar na terceira fase do conflito. A primeira etapa foi a tentativa fracassada da Rússia de capturar Kiev e fazer capitular o Governo ucraniano, o que fracassou. A segunda fase foi a guerra lenta no Donbas. A terceira etapa provavelmente será uma contraofensiva ucraniana, que pode estar a materializar-se lentamente, principalmente no sul." É assim que Raphael S. Cohen, investigador de Ciência Política do 'think-tank' RAND, que oferece análises e informação às Forças Armadas dos Estados Unidos, descreve os desenvolvimentos da guerra na Ucrânia, que terão o seu eco na entrada do mês de setembro.

