Turquia. Civis enviam drones turcos para Kiev

Várias campanhas de crowdfunding — angariação de fundos através da internet — têm reunido milhões de euros para comprar os famosos drones militares turcos Bayraktar, a fim de ajudar no esforço de guerra ucraniano. Em troca, a Baykar, a empresa que os fabrica, tem doado as armas à Ucrânia, enviando os donativos para organizações humanitárias e utilizando as campanhas como estratégia de marketing e publicidade.

A Ucrânia tinha comprado dezenas de drones Bayraktar (porta-estandarte, em turco) antes da guerra, que foram utilizados com muito sucesso nas primeiras semanas da guerra contra alvos russos. Desde que, logo no início do conflito com a Rússia, o comandante das forças armadas ucranianas, Valerii Zaluzhnyi, publicou imagens dos Bayraktar a destruir carros de combate russos, o drone turco passou a ser tema comum em todos os salões ucranianos.