Dan Healey foi surpreendido com a reedição, na Rússia, do seu “Homosexual Desire in Revolutionary Russia: The Regulation of Sexual and Gender Dissent", uma obra acerca da comunidade queer e das suas subculturas atiradas para os circuitos obscuros de São Petersburgo e Moscovo pouco tempo depois da Revolução Soviética. "Após o início da guerra na Ucrânia, houve uma espécie de tendência de impulsionar projetos de publicação que os editores sabiam que seriam difíceis de publicar a longo prazo, quando o Estado passaria a regular essas coisas com mais cuidado ou de forma mais totalitária - vamos dar os nomes corretos às coisas", admitiu o autor, nesta entrevista com o Expresso. O historiador britânico, que tinha publicado o "texto fundamental" em 2001, e cuja primeira tradução para russo chegou às bancas em 2008, revela também que o interesse no seu livro foi ressuscitado pela reciclagem de ideias ultraconservadoras e da perseguição à comunidade LGBT+. É possível - admite o historiador - que a obra venha a ser retirada das prateleiras russas, após a aprovação, pela Duma, de uma lei de censura, a favor da proteção dos valores tradicionais. Como sempre (embora de formas distintas), trata-se de uma luta da Rússia contra os ideais do Ocidente.

