Primeiro carregamento de cereais da Ucrânia foi rejeitado no Líbano

Um comprador no Líbano rejeitou o primeiro carregamento de cereais da Ucrânia transportados pelo Mar Negro, de acordo com a embaixada ucraniana no Líbano, adianta o órgão de comunicação social norte-americano "Politico".

"De acordo com a informação do expedidor, o comprador final no Líbano recusou-se a aceitar a carga devido ao atraso nos prazos de entrega", revelou a embaixada, que se refere a cinco meses de demora. A embaixada salientou ainda que o remetente está agora "à procura de outro destinatário, seja no Líbano ou em outro país".

O cargueiro Razoni, com bandeira da Serra Leoa, foi o primeiro navio a zarpar no início deste mês, ao abrigo de um acordo patrocinado pela ONU e pela Turquia que concede proteção aos navios que transportam cereais de e para os portos da Ucrânia na região de Odessa.

Os preços dos alimentos subiram em todo o mundo desde a invasão da Rússia, mas desceram ligeiramente desde que o acordo foi anunciado, ainda em julho.

O Razoni tem a bordo cerca de 26 mil toneladas de milho, e encontra-se atualmente no Mediterrâneo, perto da costa turca, segundo dados de navegação que foram apurados.

Até ao momento, dez navios partiram dos três portos da Ucrânia no Mar Negro, mediante o acordo celebrado com as Nações Unidas e a Turquia.

A embaixada ucraniana em Beirute não pôde ser contactada imediatamente para comentar.