Desbloqueio de portos ucranianos não resolve subida de preços e escassez: transportes e petrolíferas ganham muito, clientes ganham pouco

Assim que foi anunciado o levantamento ao bloqueio dos portos ucranianos, há cerca de dez dias, o preço do trigo começou a cair a pique, de 500 dólares (490,50 euros) para 289 dólares (283,50 euros) por tonelada, e o preço do óleo de girassol caiu de 2500 dólares (2452 euros) para 1500 dólares (1471 euros). A mesma tendência foi registada para o milho, o malte e os fertilizantes químicos. De acordo com os especialistas em fornecimento de alimentos agrícolas, a iniciativa que envolve Moscovo, Ancara, Kiev e as Nações Unidas poderá ajudar a controlar a grande elevação dos preços dos alimentos, mas o otimismo deve ser refreado. Nader Noureldeen, professor da Faculdade de Agricultura da Universidade do Cairo e conselheiro permanente do Ministério do Abastecimento Alimentar do Egipto, revela ao Expresso que espera que o aumento de preços seja contido por dois meses.

