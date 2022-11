A guerra da informação e a “reconciliação impossível”: revista de imprensa russa

A agência noticiosa oficial russa Tass contava, quarta-feira à noite, que a Rússia convidou uma missão de apuramento das Nações Unidas para investigar um ataque com mísseis que matou pelo menos 50 prisioneiros de guerra ucranianos detidos na província de Donetsk, no leste do país e ocupada por Moscovo. A Rússia tinha bloqueado esta iniciativa durante vários dias após o ataque, ocorrido a 29 de julho. Entre as vítimas mortais estavam membros do batalhão Azov que se tinham rendido em maio em Mariupol, a cidade destruída após a invasão russa, iniciada a 24 de fevereiro.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler