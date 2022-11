Guerra na Ucrânia: tropas de Kiev já receberam lança-foguetes múltiplos alemães MARS II

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, revelou esta segunda-feira que o país já recebeu os primeiros lança-foguetes múltiplos propulsionados MARS II, produzidos pelo fabricante alemão Krauss-Maffei Wegmann.

“Chegou à Ucrânia o terceiro irmão da família dos mísseis de longo alcance, o MLRS MARS II, da Alemanha”, escreveu Reznikov na rede social Twitter, agradecendo o gesto à homóloga alemã, Christine Lambrecht.

Na semana passada, Berlim indicou que iria oferecer a Kiev três destes lançadores de mísseis que, dependendo da munição a utilizar, podem alcançar alvos até 300 quilómetros de distância.

Também hoje, o primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyhal, disse que a primeira metade de mil milhões de euros enviados por Bruxelas já foram depositados no banco central da Ucrânia e que se aguarda que terça-feira os restantes 500 milhões de euros também entrem na conta.

Os 1.000 milhões de euros integram um pacote maior da ajuda financeira europeia, no valor de 9.000 milhões de euros, para apoiar a Ucrânia na recuperação das consequências financeiras da guerra com a Rússia, iniciada por Moscovo a 24 de fevereiro passado.

“Os fundos vão ajudar a financiar as necessidades prioritárias no orçamento”, especificou o primeiro-ministro ucraniano através da conta na rede social Telegram.

A Comissão Europeia anunciou hoje a mobilização de mil milhões de euros em nova assistência à Ucrânia para ajudar o país a “fazer face às suas necessidades financeiras imediatas” devido à guerra, causada pela invasão russa.

A verba complementa o apoio já prestado pela UE, incluindo um empréstimo de emergência da assistência macrofinanceira no valor de 1,2 mil milhões de euros pago no primeiro semestre do ano, que, no conjunto, elevam para 2,2 mil milhões de euros o apoio comunitário total à Ucrânia nos últimos meses, em que o país está em confronto armado após a invasão russa em fevereiro passado.

Esta assistência financeira vem juntar-se ao apoio prestado pela UE à Ucrânia, também devido à guerra, em questões como assistência humanitária, desenvolvimento e defesa, suspensão de todos os direitos de importação sobre as exportações ucranianas durante um ano ou outras iniciativas de solidariedade, por exemplo, para resolver estrangulamentos nos transportes para que as exportações, em particular de cereais, possam ser asseguradas.

Desde 2014, a UE concedeu mais de cinco mil milhões de euros à Ucrânia através de cinco programas de assistência macroeconómica para apoiar a implementação de uma ampla agenda de reformas em áreas como a luta contra a corrupção, um sistema judicial independente, o Estado de direito e a melhoria do clima empresarial.