Quem são os mercenários do Wagner Group? Porquê a fixação no tenente-coronel Kilgore? Qual a ligação a Putin?

Têm orgulho em cometer atrocidades e usam a desumanidade como propaganda para incutir um sentimento de terror no inimigo. A postura violenta está subentendida no nome pelo qual estes mercenários russos são conhecidos, inspirado numa das cenas mais famosas do filme “Apocalypse Now”, de Francis Ford Coppola, quando o esquadrão de helicópteros do tenente-coronel Kilgore massacra uma aldeia no Viet­name ao som da ‘Cavalgada das Valquírias’, de Wagner. Foi Dmitry Utkin, o comandante militar do grupo, que o batizou com este nome.

Há depois outra coisa que define a essência do Wagner Group: a sua proximidade a Vladimir Putin, para quem é um braço armado muito flexível e sempre disponível. A ligação ao Presidente russo é intermediada por Yevgeny Prigozhin, um oligarca a quem chamam de “o cozinheiro de Putin”, por ter um negócio de catering que organiza banquetes para o Kremlin.