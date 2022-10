Os espiões russos infiltrados em Kiev – ou como Zelensky demitiu um amigo de infância para “purificar” a Ucrânia

Volodymyr Sivkovych e Oleh Kulinich: estes são os últimos nomes na longa lista de altos responsáveis do Estado ucraniano que nos últimos meses foram presos ou demitidos por suspeitas de colaborarem com a Rússia. Ambos foram detidos há poucos dias, acusados de criar uma rede de espionagem para partilhar informação sensível com o invasor: o primeiro tinha sido o número dois do Conselho de Segurança ucraniano, o segundo era o braço direito do responsável pelos serviços de segurança na Crimeia.

