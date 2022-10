"Repair Together": os voluntários que estão a tornar a limpeza de destroços em 'raves' na Ucrânia

Na Ucrânia, há uma iniciativa voluntária que está a organizar festas para limpar os destroços e reconstruir as zonas afetadas pela guerra. Ao som de música eletrónica, mas também de pás e picaretas, os voluntários ajudam na limpeza de edifícios que ficaram parcialmente destruídos.

"As vilas foram destruídas, mas as pessoas estão vivas e precisam de viver e voltar às rotinas. O nosso objetivo é ajudar os ucranianos afetados pela guerra a reconstruir as suas casas. Estamos à procura daqueles que têm força, inspiração e vontade de reconstruir o país", explica o grupo na publicação de apresentação na página do Instagram.

O grupo de voluntários, sobretudo ligados profissionalmente às áreas da tecnologia e cultura, viaja para regiões que estiveram ocupadas pelas forças russas e foram entretanto libertadas.

A iniciativa surgiu há cerca de dois meses e meio. Os voluntários organizam-se através do Telegram e recorrem ao Instagram, onde estão ativos há 10 semanas, para mostrar o progresso e angariar fundos, nomeadamente para comprar combustíveis, vidro para janelas e produtos de limpeza. Numa publicação de 10 de maio dizem já ter conseguido angariar 3590 dólares, mas acrescentam ambicionar juntar outros 5760 dólares.

Entre os objetivos listados nas redes sociais, o grupo dis querer "atender às necessidades mais importantes das famílias afetadas pela guerra", sobretudo as "famílias carentes", e "envolver voluntários para que ajudem a limpar o território da comunidade após todos os combates e ocupações".

1 / 5 1 / 5 alexey furman 2 / 5 2 / 5 alexey furman 3 / 5 3 / 5 alexey furman 4 / 5 4 / 5 alexey furman 5 / 5 5 / 5 alexey furman

A iniciativa deste sábado em Yahidne, em Chernihiv, foi captada pela lente do fotógrafo Alexey Furman. A pequena vila que fica a norte de Kiev esteve ocupada por forças russas durante 26 dias no início da guerra. Durante a ocupação, toda a população (que em 2001 era de 318 pessoas) foi forçosamente detida na cave da escola local durante semanas. Entre 10 a 20 pessoas, sobretudo idosos, não resistiram às difíceis condições e acabaram por morrer. Os seus nomes foram escritos na parede, relata a reportagem do The Guardian.