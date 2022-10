Como Vladimir Putin comanda os russos

É grande a tentação de explicar quase todas as tragédias e grandezas da História à luz do que fazem os homens (quase sempre) que lideram coletivos humanos. Se uma comunidade humana — seja ela social, económica, política ou mesmo desportiva — enfrenta uma crise ou ambiciona algo de que não dispõe, é frequente ajoelhar-se perante um líder salvífico. “Faltam líderes” — é uma expressão frequente em momentos de crise. Quando uma tragédia de origem humana se abate sobre os povos, o dedo incriminatório é apontado a quem lidera. Perante a barbaridade putiniana, colocamos todas as fichas acusatórias no “reptiliano” (Madeleine Albright, ex-secretária de Estado norte-americana, dixit) czar russo.

Esta interpretação é simples, clara — e incompleta. A liderança é mais do que “líder”. Para compreender o que fazem os/as líderes, devemos também prestar atenção às crenças e expectativas dos liderados, assim como ao contexto. Para explicar a emergência do autocrata Trump, importa prestar atenção ao caldo social e político que caracteriza os EUA. John Dean, testemunha-chave do escândalo Watergate que conduziu à queda de Nixon, afirmou em entrevista publicada recentemente neste jornal (17/6/2022): “Mais de um terço da população americana tem tendências autoritárias.” Para compreender a liderança de Putin, não basta analisar o homem.

