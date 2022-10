Ataque a porto ucraniano de Odessa: “Basta criar um efeito de insegurança. É esse o jogo da Rússia”

Acordo assinado num dia e violado no dia seguinte? A questão colocou-se na manhã deste sábado após a notícia de um ataque russo contra o porto ucraniano de Odessa, uma infraestrutura essencial para a exportação de cereais através do Mar Negro. Moscovo já negou por procuração – isto é, através da Turquia – qualquer envolvimento no ataque, mas ainda não reagiu oficialmente. A Ucrânia acusou a Rússia de “cuspir na cara” das Nações Unidas e da Turquia, que serviram de mediadores para o acordo assinado entre as duas capitais em Istambul. A Rússia deverá assumir “toda a responsabilidade” se o acordo for quebrado, declarou o porta-voz do Ministério ucraniano dos Negócios Estrangeiros, acrescentando que se tratou de “um ataque de Vladimir Putin ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e ao Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler