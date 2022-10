Como funcionará o acordo para exportação de cereais? É um passo "importante", mas também pode ser um "cavalo de Tróia do lado russo"

Um dos maiores exportadores mundiais de trigo, milho e óleo de girassol, a Ucrânia viu, durante meses, desde a invasão russa, em fevereiro, as suas exportações suspensas. O transporte de milhões de toneladas a partir de portos bloqueados no Mar Negro pode mitigar a crise alimentar mundial, mas, até há uma semana, as autoridades da Ucrânia e da Rússia não acreditavam que um acordo fosse possível, até porque a guerra ainda decorre e a confiança entre as duas partes é nula. A cerimónia de assinatura, no Palácio Dolmabahçe, em Istambul, contou com a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres, e Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, que desempenhou um papel fundamental durante meses de negociações tensas. Guterres mostrou-se otimista, dizendo que "o farol da esperança estava a brilhar no Mar Negro” e pedindo à Rússia e à Ucrânia que respeitem totalmente o acordo.

Em Kiev, no entanto, mantém-se ceticismo sobre as intenções da Rússia. Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente da Ucrânia, afirmou que a Ucrânia confia na ONU e na Turquia para acompanhar o cumprimento do acordo, que é válido por 120 dias (quatro meses), mas pode ser renovado. O objetivo é o de garantir a passagem de cereais e bens essenciais, entre os quais, o óleo de girassol, de três portos ucranianos, incluindo Odessa, mesmo com a guerra em curso em várias partes do país. A ONU já tinha alertado que a guerra estava a agravar a desnutrição e a atirar para a fome milhões de pessoas.

O acordo também visa garantir a passagem segura de produtos fertilizantes produzidos na Rússia, e essenciais para garantir maior rendimento e maiores colheitas. Os altos representantes das Nações Unidas antecipam que os primeiros embarques de cereais possam começar já no sábado, com a esperança de atingir os níveis de exportação pré-guerra dos três portos ucranianos – uma taxa de cinco milhões de toneladas por mês – dentro de semanas.

Como funcionará o desbloqueio?

Uma coligação de funcionários turcos, ucranianos e da ONU monitorizará o carregamento de cereais em embarcações que partirão dos portos ucranianos e que se deslocarão ao longo de uma rota pré-planeada através do Mar Negro, ainda fortemente minado por forças ucranianas e russas. Richard Gowan, diretor do grupo de advogados do Departamento de Crise das Nações Unidas, admite, ao Expresso, que um acidente não é hipótese a descartar: "Como um navio com alimentos atingir uma mina ou um navio russo disparar, por engano, contra uma embarcação com cereais." Ainda assim, analisa o alto responsável da ONU, "se os russos e os ucranianos quiserem fazer o acordo funcionar, têm as habilidades profissionais necessárias para minimizar os riscos de um desastre não intencional".

Navios ucranianos guiarão os navios comerciais que transportam os cereais, para que estes consigam navegar pelas áreas minadas ao longo da costa, usando um mapa com os canais seguros sinalizados, que será fornecido pelo lado ucraniano. As embarcações cruzarão o Mar Negro em direção ao estreito de Bósforo, na Turquia, sempre monitorizados de perto por um centro de coordenação conjunta em Istambul, com representantes da ONU, da Ucrânia, Rússia e Turquia. Os navios que entram na Ucrânia serão inspecionados sob a supervisão do mesmo centro de coordenação conjunta, para garantir que não estão a ser carregadas armas ou equipamento que possa ser usado ​​para atacar o lado ucraniano.

Arthur Nitsevych, do Nautical Institute da Ucrânia e do Maritime and Transport Law Committee of the Ukrainian Bar Association, em Odessa, tem, no entanto, algumas reservas quanto à solução encontrada. "É possível um 'cavalo de Tróia' do lado russo. Além de haver questões de segurança militar, porque quem vai concordar em entrar nos portos? Apesar das oportunidades, há muitos riscos para os donos dos barcos, ainda que com seguro. A tripulação nem sempre concorda com entrar num país onde está a ocorrer uma guerra em larga escala."

Oleg Nivievskyi, investigador da Kyiv School of Economics e coordenador do projeto UaFoodTrade, que se foca em políticas aplicadas aos produtos agrícolas em economias em transição, contrapõe: "Acredito que não será um problema garantir a segurança da 'caravana' de embarcações, pelo menos do ponto de vista técnico. A minha maior preocupação é que a Rússia encontre outra forma de travar as exportações da Ucrânia, com mais bombardeamentos, e arruinando as infraestruturas portuárias de exportação ucranianas, para não violar formalmente o acordo, mas impedindo as exportações agrícolas."

A verdade é que os lados russo e ucraniano firmaram o compromisso de não realizar ataques a qualquer um dos navios comerciais ou portos envolvidos na exportação de cereais e fertilizantes. Responsáveis da ONU e da Turquia estarão presentes nos portos ucranianos para demarcarem as áreas protegidas pelo acordo.

Altos funcionários da ONU disseram, antes da assinatura do acordo, que a retirada de minas da costa da Ucrânia não era vista como uma opção viável. As autoridades ucranianas expressaram preocupação, argumentando que a remoção de minas defensivas do litoral aumentaria a vulnerabilidade a ataques russos. Mas o texto final contém diretrizes para uma potencial operação de eliminação de minas, para que a rota marítima dos navios seja segura. Também foi mencionada uma potencial embarcação de busca e salvamento no Mar Negro.

Quais são os riscos?

Como observou Oleg Nivievskyi, nenhum cessar-fogo foi negociado, por isso, mesmo que as embarcações não sejam alvo de ataques (como foi, de resto, combinado), estarão a navegar numa zona de guerra. Ataques perto dos navios ou nos portos que utilizam podem desfazer o acordo. Outro risco inerente seria uma quebra de confiança ou desacordo entre inspetores e funcionários da coordenação conjunta. O papel das Nações Unidas e da Turquia é o de mediar essas divergências no local e fazer cumprir o acordo.

Os analistas assumem que há muitos perigos e incógnitas no que diz respeito ao funcionamento da iniciativa. Oleg Nivievskyi lembra que um dos riscos que a Ucrânia - e o mundo - corre é o próprio incumprimento russo. "A Rússia assinou muitos acordos semelhantes com a Ucrânia e violou-os várias vezes. O mais notório é o acordo de Budapeste, no qual garantiu a segurança e a integridade territorial da Ucrânia, em 1994." O investigador faz questão de apontar: "Não nos esqueçamos do objetivo estratégico da Rússia, que é a ocupação e ruína em larga escala, o que foi claramente afirmado por Putin e Lavrov. Reabrir os portos fortalece a Ucrânia, o que não é do interesse da Rússia."

"Sim, estamos a lidar com um inimigo imprevisível, cuja palavra não é fiável", concorda Arthur Nitsevych, assinalando, contudo, detalhes importantes no texto do acordo. "Não haverá navios da Marinha russa nas águas dos portos ucranianos. Não haverá inspeções do lado russo dentro das fronteiras territoriais ucranianas; os turcos assumirão o controlo. A Rússia assume obrigações, não com a Ucrânia, mas com a ONU e a Turquia. E não há flexibilização das sanções."

Richard Gowan, da ONU, frisa que não só as autoridades ocidentais esperam que a Rússia cumpra o acordo. "Muitos dos amigos de Moscovo, em África e no Médio Oriente ficarão furiosos, se o acordo falhar. Acredito que a Rússia vai querer mostrar que leva a sério o acordo, mas também levantará questões sobre sua implementação. Por exemplo, acusando a Ucrânia de contrabando de armas a bordo dos navios com alimentos, se achar que isso servirá a sua causa na opinião pública."

Que efeitos terá na crise económica e alimentar mundial?

O acordo permitirá libertar, para o mundo, até 50 milhões de toneladas de cereais ucranianos retidos. "O mundo precisa muito deles agora, num momento em que os stocks estão baixos; isso livraria dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo da fome", diz Oleg Nivievskyi, citando o último relatório de segurança alimentar da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura.

Posto isto, "devemos lembrar-nos de que outros fatores - como a seca em África - estão a elevar os preços dos alimentos, independentemente dos acontecimentos na Ucrânia, portanto, este acordo resolverá apenas parte do problema", analisa Richard Gowan.

Ainda assim, os mercados mundiais começaram já a reagir. "Os preços, de uma forma geral, já estão a diminuir, ou seja, os mercados mundiais acreditam no acordo e acham que será exequível", refere Oleg Nivievskyi.

Arthur Nitsevych, que lembra como reinava o ceticismo entre os especialistas quanto ao desbloqueio, prefere agora usar palavras otimistas: "As exportações darão à Ucrânia dinheiro, emprego, maior sentido de desenvolvimento e capacidade de procurar novas oportunidades. Hoje o mar está desbloqueado, a vida voltará aos grandes portos ucranianos, a Odessa. Vamos esperar até que os primeiros navios comecem a deslocar-se. Há muitas incógnitas e há riscos. Mas o que aconteceu é definitivamente uma boa notícia. Vamos dar-nos tempo para sermos otimistas. Muita gente vai conseguir emprego novamente. Parece que estamos a falar apenas de cereais, mas este é um começo importante."