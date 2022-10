Bruxelas quer proibir importação de ouro russo e reforçar controlo às exportações

A Comissão Europeia propôs esta sexta-feira uma proibição, na União Europeia (UE), às importações de ouro russo e um reforço dos controlos às exportações de tecnologia avançada, medidas que visam um “alinhamento das sanções” europeias com as internacionais.

“Este pacote irá introduzir uma nova proibição de importação de ouro russo, reforçando ao mesmo tempo a nossa dupla utilização e os nossos controlos de exportação de tecnologia avançada”, indica o executivo comunitário em comunicado.

De acordo com Bruxelas, o objetivo é “reforçar o alinhamento das sanções da UE com as dos parceiros do G7”.

Além disso, “reforçará também os requisitos de apresentação de relatórios, a fim de tornar mais rigorosos os congelamentos de bens da UE”, adianta a instituição europeia.

Em entrevista à agência Lusa em Bruxelas, que será divulgada na totalidade no sábado, o comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, explicou que este pacote, visto como uma atualização do anterior, o sexto, “é realmente mais um ajustamento das sanções”, porque “existem algumas diferenças com outros parceiros no mundo”.

“Assim, vamos alinhar […] e tentar organizar o resto deste processo de todas as sanções que temos, mas não se trata de uma grande mudança” face aos seis pacotes de sanções já adotados, concluiu Didier Reynders.

Este pacote reitera que as sanções da UE não visam de forma alguma o comércio de produtos agrícolas entre países terceiros e a Rússia, clarificando o âmbito de algumas sanções financeiras e económicas e propondo a prorrogação das atuais sanções da UE por seis meses, até à próxima revisão, no final de janeiro de 2023.