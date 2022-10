"Temos uma história forte com a Rússia, ajudamos os nossos vizinhos". Polónia acolheu 4,5 milhões de refugiados e metade voltaram à Ucrânia

"Não esqueçam a guerra. Ajudem como puderem a parar este inferno.Todos os dias há ucranianos a morrer pela liberdade, ou porque não têm sequer água ou comida. Num segundo, tudo pode ser bombardeado, cada dia pode ser o último para nós". Na praça central de Cracóvia, onde os turistas passeiam de máquina fotográfica ou procuram refrescar-se nas esplanadas floridas, o apelo é diário, vindo de refugiados ucranianos e apoiantes polacos.

De megafone na mão, a ucraniana Tanya Holiuk, com 21 anos, ergue energicamente a voz, parecendo imune ao calor. "Talvez eu nunca possa ver os meus pais outra vez. Os russos matam tudo o que há para para matar, é a realidade".

Natural de Kiev, Tanya já estava a estudar na Polónia com a irmã antes de estalar a guerra. Com um olhar sofrido, conta ao Expresso que esteve há pouco tempo na Ucrânia, onde muitos dos seus familiares estão agora a lutar contra as tropas russas, constatando que em Kiev "há áreas totalmente ocupadas". Ela e a irmã mantêm uma mala pronta para fugir, caso necessário: "Num segundo, tudo pode ser bombardeado. Estamos sempre com medo".

c.a.

Mas até na Polónia, o país que recebe mais refugiados, a guerra parece um cenário distante e respira-se uma atmosfera de 'vida normal'. Nos centros das cidades há concorridos festivais de verão, turistas e cidadãos polacos enchem esplanadas e restaurantes, famílias com crianças acorrem às diversas atrações do período de férias escolares.

A Polónia já recebeu 4,529 milhões de refugiados, desde que a Rússia começou a guerra, a 24 de fevereiro, constatando que nesta fase muitos já estão a regressar à Ucrânia, o que totaliza até à data 2,592 milhões de pessoas, segundo dados da guarda fronteiriça polaca. O volume daqueles que regressam está agora a ser superior ao daqueles que chegam. Por exemplo, a 3 de julho houve 24,1 mil ucranianos a passar a fronteira para entrar na Polónia, quando nesse mesmo dia quase 29 mil fizeram o caminho em sentido contrário, saindo da Polónia para a Ucrânia.

Percorrendo cidades como Varsóvia ou Cracóvia, a realidade dos refugiados não é visível a olho nu, estando a maioria dos ucranianos já integrados, a nível de emprego ou alojamento, beneficiando das condições que a Polónia oferece e do trabalho das inúmeras associações de acolhimento e ajuda.

É o caso da arqueóloga Olga Butko, que saíu de Bucha a 6 de março em direção a Varsóvia com a filha de 11 anos, deixando lá o marido, "Foi muito difícil e perigoso", afirma. "Quando cheguei à Polónia não sabia o que fazer". No Facebook encontrou uma oferta de emprego no Museu Geológico de Varsóvia, onde está a trabalhar desde abril.

"Na Polónia estou feliz, sinto-me segura e as pessoas tratam-me bem", garante Olga Butko. Mas vive em permanente angústia, ao pensar no marido que está em Bucha, destacado para a equipa de evacuação na central de comboios. "É muito perigoso viver lá, por causa da Bielorrússia e da central nuclear de Chernobyl. Os russos estiveram lá em março e estamos sempre com medo de novos ataques".

"Se perdemos esta batalha, os russos destroem-nos como nação", frisa a arqueóloga ucraniana Olga Butko

O medo de Olga estende-se à situação do pai e da irmã, que estão em Kharkiv (Carcóvia) "debaixo de bombas desde o primeiro dia de guerra, é aterrorizador". "Os russos não têm limites, querem bombardear tudo, matar, são doidos, com eles é como viver no fascismo".

Olga Butko não sabe quando poderá rever o marido que ficou na Ucrânia, diz que lá a situação "está a ficar pior" e teme que "a guerra se arraste por muito tempo e Putin comece a atacar outros países na Europa". Para a ucraniana, é claro como a água: "se perdermos esta batalha, os russos destroem-nos como nação".

c.a,

Apesar de a Polónia beneficiar de proteção da NATO, o próprio Museu Geológico de Varsóvia onde Olga trabalha - e que é o mais antigo instituto cientifico do país (criado logo após a independência, em 1919), albergando riquezas geológicas desde o período devoniano - tem planos especiais de contingência face a eventuais ataques russos.

"Preparámo-nos para isso desde 2014 quando a Rússia tomou a Crimeia, era um sinal claro de que não ia parar, e revimos os planos em fevereiro quando o perigo se tornou maior", adianta Piotra Szrek, diretor do museu.

"Este museu tem sinais do bombardeamento que sofreu na última guerra em 1939", refere Piotra Szrek, apontando marcas no chão da sala, onde estão expostas pedras milenares e um dinossauro recriado de grandes dimensões.

Há receio de ataques russos com a atual situação de guerra na Ucrânia? "Claro que podemos ser um alvo, estamos entre as sedes das Forças Armadas e os Serviços Secretos da Polónia. Mas temos planos para mover o acervo mais importante para abrigos subterrâneos ou para retirada de pessoas, se necessário", adianta o responsável do Museu Geológico de Varsóvia.

"Há muito que nós, polacos, vivemos com esse sentimento de receio de ataques da Rússia, já me habituei a viver com isso. Nós, como pessoas e como instituição, tentamos ajudar os ucranianos com tudo o que podemos e orgulho-me de todo o apoio que a Polónia está a dar", conclui.

moniczka

"Acreditamos que estamos seguros porque pertendemos à NATO. Mas temos uma história forte com a Rússia, eles são o nosso inimigo, o receio de ataques já temos há muito tempo", reitera Witold Wesokowski, diretor financeiro da Associação Holly Cross Mountains, em Kielce, que alberga importantes riquezas geológicas e onde se situa o geoparque da Polónia certificado pela Unesco.

Kielce tem-se destacado por ser uma das regiões polacas mais ativas no acolhimento de refugiados da Ucrânia. Desde a invasão russa, já recebeu 1,8 milhões de pessoas nestas circunstâncias. Localizada entre Varsóvia e Cracóvia, Kielce mantém desde há longos anos uma parceria com a cidade ucraniana de Winnica.

As municipalidades que integram a região de Kielce criaram programas especiais para acolher ucranianos, como ensino gratuito em escolas ou universidades, além de doação de bens essenciais, acesso facilitado a emprego ou alojamento, entre uma série de outras atividades.

"Antes da guerra já havia em Kielce cerca de um milhão de ucranianos, e muitos polacos estão agora a receber refugiados nas suas casas", refere Witold Wesokowski, lembrando que a primeira vaga de refugiados ucranianos a chegar à Polónia "não eram propriamente pessoas pobres, muitos eram engenheiros ou médicos, e com dinheiro para arrendar casas onde ficar".

d.r.

Nesta fase, verifica-se que muitos dos refugiados em Kielce estão a voltar à Ucrânia, sobretudo para zonas a oeste do país onde "a situação de guerra não é tão má, e porque têm lá as suas famílias".

"Os polacos querem e têm energia para ajudar os ucranianos que estão em Kielce de diferentes formas", salienta Michal Poros, presidente da Associação Holly Cross Mountains, lembrando que as parcerias vão ao ponto de haver polacos e ucranianos a tocar em conjunto em bandas filarmónicas.

"O mais importante é a integração, ajudar essas pessoas a sentirem-se como se estivessem em casa", defende o responsável do Geoparque, cujo centro interpretativo em Kielce se apressou a traduzir toda a informação para ucraniano, de forma a receber visitas (gratuitas) de escolas que integram crianças refugiadas.

Esta onda de solidariedade também é visível em Cracóvia, onde o Museu Judaico da Galícia organizou um concerto a 3 de julho com o Trio Cracóvia, interpretando músicas polacas e ucranianas alusivas a tempos negros de um passado comum vivido pelos respetivos judeus no período do Holocausto.

c.a.

Com a atual guerra movida pela Rússia, "houve tantas pessoas da Ucrânia a chegar à Polónia, incluindo músicos, e a coisa mais importante é conectarmo-nos com estes nossos vizinhos, de forma extensível à música e à cultura", considera a violinista Oriana Masternak, que faz parte do Trio Cracóvia.

"Quando a guerra começou, tivemos medo de ataques da Rússia, mas a prioridade foi ajudar os nossos vizinhos ucranianos, sermos para eles como uma mala pronta e estarmos disponíveis para os acolher", explica ainda Oriana Masternak, receando que muitos refugiados "possam não ter condições para voltar à Ucrânia, onde há muitas cidades destruídas, e não está a ficar melhor".

"Não somos o país mais rico na Europa, tentamos fazer o nosso melhor, mandamos comida e bens para a Ucrânia", enumera, expressando um certo sentimento de impotência ao constatar que, por maior que seja a generosidade dos polacos, o nível de necessidades do lado dos ucranianos é sempre maior. "Pessoalmente, procuro ajudar com tudo o que posso, mas sou violinista, não consigo fazer mais".

O pianista Marek Szlezer, também do Trio Cracóvia, chama a atenção para o "intenso conteúdo emocional" do concerto que acabou de dar, interpretando musicas judaicas comuns da Polónia e da Ucrânia, o que considera revestir-se de um "significado especial" no contexto de guerra que se vive de momento.

"Esta música é uma referência ao sofrimento humano e ao Holocausto, que foi uma grande tragédia para a humanidade. Todos os momentos da história em que uma nação destrói outra, são inaceitáveis", sublinha o pianista polaco.

"A Polónia é uma nação especial, todas as guerras e tragédias aconteceram aqui. Mas para o mundo também representa a esperança: o país aprendeu a ser feliz depois de todos os horrores por que passou", conclui.

A jornalista viajou a Varsóvia, Cracóvia e Kielce, a convite do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polónia