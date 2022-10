Reportagem em Donetsk. “Os russos estão a menos de três quilómetros”

Um zumbido seguido de uma grande explosão rompe o silêncio que envolve a antiga escola. Passa por cima das cabeças de uma família que fala com o Expresso na cidade de Siversk, na região ucraniana de Donetsk, levando as três pessoas que a compõem a entrar no recinto à pressa. Há rebentamentos, cada vez mais próximos. A mãe tenta proteger a filha, que olha para o vazio.

Tiveram sorte, ninguém morreu nem ficou ferido. A metralha atingiu o piano elétrico que tentavam levar para casa. De pouco lhes serviria numa cidade sem luz, onde permanecem poucos residentes. Alguns entretêm-se com jogos de tabuleiro improvisados, aproveitando a luz do dia. Miúdos desenham tatuagens com esferográfica.