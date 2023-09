Vai mudar de cidade? Vai partilhar casa? Estas são as aplicações que serão as suas melhores amigas

Setembro é considerado por muitos a segunda-feira do ano. Há quem esteja a entrar agora num novo ano letivo, num novo ciclo de estudos ou num novo emprego. E, por estes motivos, muitas são as pessoas que se preparam agora para partilhar casa e até em alguns casos, mudar de cidade. Aqui tem uma lista de seis aplicações que podem facilitar a sua vida.

Splitwise

Dividir contas faz parte do dia a dia de quem não mora sozinho. Além das despesas da renda, da água, do gás e das telecomunicações, que se gerem facilmente através de um excel ou de um google sheets, há despesas mais pontuais, como é o caso de alguns alimentos e de alguns produtos de limpeza. Ao princípio, gerir isso pode parecer fácil. Mas alguma vez foi às compras com mais duas pessoas em que uns partilhavam o pão para não ganhar bolor e outros partilhavam a massa, mas o terceiro elemento era intolerante ao gluten? Pois bem, é um cenário possível.

Com a aplicação Splitwise, conhecida entre os amantes de viagens, é possível dividir uma conta de forma diferente entre vários intervenientes. Além desta aplicação manter o registo do que deve e a quem deve é possível dividir as contas de forma inteligente, de modo que pague só a uma pessoa e que as contas fiquem certas entre todos os intervenientes do grupo.