Pousadas de Juventude têm quartos a partir de 220 euros por mês para combater falta de alojamento para estudantes

As Pousadas de Juventude vão, este ano, disponibilizar alojamento a estudantes que frequentem o Ensino Superior. De acordo com o comunicado enviado às redações, a iniciativa tem como objetivo apoiar na resposta à falta de alojamento estudantil. No total, este ano estão, para já, disponíveis 297 quartos.

Ao Expresso, Hugo Lopes Silva, da Movijovem, explica que “os preços variam desde os 220 até aos 300 euros”, sendo mais caros nos “grandes centros urbanos”. Incluídos no serviço estão o pequeno-almoço, a internet wi-fi, a limpeza diária, a troca de roupa de cama e dos atoalhados semanalmente e a utilização da cozinha de alberguista.

Este responsável sublinha que se tratam de “quartos duplos/múltiplos, à semelhança do que acontece nas residências universitárias. Ou seja, este valor pode pressupor que o quarto seja dividido com outro estudante”.

Portadores de Cartão Jovem têm desconto

Estes valores podem ainda estar sujeitos a descontos. “Sobre os valores praticados pode incidir desconto do Cartão Jovem Europeu: 10% em duplo/twin e 20% em quarto múltiplo. Os estudantes bolseiros poderão ter um valor equivalente ao desconto de um mês para utilizar em vale de alojamento na rede de Pousadas de Juventude”, explica a Movijovem.

O programa está inserido no Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior. Há quartos em 19 das unidades das Pousadas de Juventude (pode consultar quais no mapa). Hugo Silva diz que, este ano, há mais quartos disponíveis (um aumento de 9%). “No entanto, caso surjam mais pedidos, podemos aumentar este número em algumas pousadas”.