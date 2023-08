Há tradições que existem para quem as quer e há aquelas que não deviam existir

Há dias, o artista Bordalo II fez intervenções na sinalética de rua que indica o percurso para o Campo Pequeno. Muita gente ficou indignada e acusou-o de querer chamar à atenção de forma gratuita. Quem disse isto, nitidamente não conhece o trabalho de Bordalo II nem a pessoa que ele é. Este tipo de intervenção reivindicativa de rua é uma parte muito importante e consistente do artista. Aliás, sobre o mesmo tema, em 2021, Bordalo II fez uma intervenção no chão, em frente ao Campo Pequeno, onde se lia “NÃO”, sendo que o til eram uns cornos de Touro.

Tudo isto fez com que eu desse por mim a pensar sobre as tradições no geral e depois no particular, a pensar em casamentos e com o livro “Touro como nós” na mão, escrito por Luís M. Vicente, biólogo, professor universitário e investigador.

Há tradições e tradições

As tradições foram estabelecidas pelas pessoas, logo, podem ser continuadas, modificadas e terminadas pelas pessoas também. Nenhuma tradição é intocável, nenhuma. Algumas podem ser uma escolha, para quem as quer, para quem elas fazem sentido, outras são pura crueldade e deveriam ser terminadas por completo. Ser tradição não pode ser desculpa para perpetuar atrocidades.

Comecemos, então, pelo casamento, um dos rituais impregnado de tradição e significados intrínsecos. É tradição o pai levar a noiva ao altar. Tal assenta no princípio de passagem de propriedade: a mulher deixa de ser propriedade do pai e passa a ser propriedade do marido, sendo que é a entrega da mulher ao noivo, protagonizada pelo pai, que faz a transação de propriedade. É este mesmo princípio que valida a tradição antiga do noivo pedir a mão da noiva em casamento ao pai dela, e da mulher deixar de ter como último apelido o do pai e passar a ter o do marido. O princípio da submissão e da propriedade.

Mesmo que assim o seja, há pessoas que vêem nestas tradições um valor sentimental, que acham bonito, carinhoso, que querem esta tradição pela parte emocional e não pelo simbolismo de propriedade (nem pensam nisso, quanto mais). Desta forma, a tradição do pai levar a noiva ao altar e a entregar ao noivo, existe e está lá para quem a quer, sendo inofensiva: não magoa ninguém. (Se eu gosto da passagem de testemunho? Não, mas cada uma que decida por si.)

Por outro lado, há tradições cruéis, como a tourada. Como é que ainda há pessoas que acham aceitável espetar ferros num touro por diversão? Para mostrar como os homens conseguem dominar animais selvagens? Haja paciência.

Reparemos primeiro nas palavras associados à tourada por quem a defende: orgulho, coragem, glória (do toureiro e dos forcados), espetáculo, tradição. Luís Vicente, no começo do seu livro, comenta, precisamente, a linguagem, nas descrições de investigadores que usam animais nos seus estudos: “os animais não são mortos, são ‘sacrificados’. Não se torturam animais à fome ou à sede, fazem-se ‘experiências de privação’. Não se sujeitam os animais a tortura por choques elétricos, utilizam-se reforços ‘negativos’.” Um negócio, portanto, com a mesma fórmula das imobiliárias: uma casa não é pequena, é ‘acolhedora’; não está destruída a precisar de muitas obras, tem ‘potencial’. Acho que já me fiz entender. A grande diferença, é que uma casa não sente, um animal sente. E aqui entram os argumentos a favor das touradas.



“O touro não sente dor com a adrenalina”

As endorfinas que permitem ao corpo entrar em estado de sobrevivência sem sentir dor são de curta duração. Toda a gente deve conseguir lembrar-se de uma vez que se cortou/magoou a sério e não doeu logo. Aquele período de tempo em que nos estamos a aperceber do que se passa e qual o próximo passo a seguir. Sabe-se que este período é de 2 a 10 minutos em ratos e coelhos e de 20 a 50 minutos na circulação humana. (pág. 229). Depois disso, de certeza absoluta sente-se dor (se não houver morte).

O raciocínio da hipótese

Mas, por uma questão de raciocínio de ética, criemos uma hipótese como premissa: o touro não sente mesmo nada. Isso faria com que fosse aceitável submetê-lo a um “espetáculo” sanguinário? (Deste raciocínio retiro os toureiros e forcados porque, ao contrário do touro, decidiram, com consentimento, fazer parte da tourada.)

Ora, há uma condição de saúde chamada “Insensibilidade Congénita à Dor”, ou “Analgesia Congénita”. As pessoas que a têm não sentem mesmo dor nenhuma. Por essa razão, lesões e doenças não são diagnosticadas, fazendo com que, regra geral, a esperança de vida dos doentes não passe da infância. Isto faz com que seja aceitável dar murros na barriga de uma pessoa só por diversão? Não.

Ainda em 2015, houve registos em Portugal de uma antiga tradição, comum na Europa (que, supostamente, teria sido descontinuada com animais vivos em 2008), a chamada “Queima do Gato”. Consiste, ultimamente, em pegar fogo a um gato vivo. Penso que qualquer pessoa consegue perceber a crueldade de fazer um gato sofrer apenas por ser tradição.

Repito: a tradição foi descontinuada. A tradição forma-se pela continuidade, pode ser descontinuada ou modificada (por exemplo, há registos de se usar um gato de peluche na queima). Os defensores da tourada poderão dizer que a tourada é diferente, porque é um espetáculo. Aí, caros defensores, teríamos de definir o que é um espetáculo, se esse espetáculo inclui dor não consentida. Partir agora para definições de palavras é uma chatice, não é? Pois é.

Dito isto, tortura animal por mera diversão e espetáculo não pode ser cultura. Tourada não é cultura. Já dizia o maestro António Victorino de Almeida: “se tourada é cultura, canibalismo é gastronomia”.

Por isso, digo eu: há tradições e tradições. Que o pai leve a noiva ao altar, se assim a noiva o quiser, que a tradição está lá para quem a quer, mas não façam touradas. Tourada não é espetáculo, é atrocidade. Tradição que por pessoas é começada, por pessoas pode ser descontinuada.

Bibliografia

Touro como nós — a ciência da vida e o espetáculo da dor, de Luís M. Vicente, publicada pela Pergaminho, 2021. O livro inclui referências de bons estudos a favor da continuidade da tourada, com comentários e refutações do autor, para além das devidas referências bibliográficas dos dados referidos.