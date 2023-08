Estudantes trabalham nas férias para pagar Ensino Superior: "a bolsa não chegava nem para a propina"

O aumento do custo de vida, já patente no número de portugueses com dificuldades para pagar uma refeição completa, não deixa de fora os estudantes. Alguns alunos reportam que tiveram de fazer cortes em gastos mais supérfluos, como saídas ou compras pessoais, ou mesmo reduzir o número de alimentos que adquirem no supermercado, para poder continuar a fazer face às despesas essenciais. Outros dão conta de utilizar o valor da bolsa de estudo para pagar propinas. O recurso ao trabalho durante as férias, muitas vezes com cargas horárias superiores a 40 horas semanais e trabalho por turnos, tem sido solução para “ganhar mais uns trocos” e ajudar nas despesas que o ano letivo tem garantidas. Carolina Coelho, de 21 anos, acabou a licenciatura este verão e está agora a entrar no mercado de trabalho. No entanto, este não vai ser o seu primeiro emprego. No fim do secundário procurou logo uma ocupação que lhe permitisse aumentar o orçamento e quando soube que, ao invés do Porto, iria estudar para o Algarve, esse fator saiu ainda mais reforçado: “Como a universidade era longe da minha residência habitual, tinha não só de pagar os custos de alimentação e as propinas, mas também a renda”. Concorreu à bolsa, mas sabia que não ia ser suficiente, especialmente quando não conseguiu vaga no alojamento universitário. “Naquela altura, não consegui ficar nas residências. Sugeriram-me apenas um alojamento que tinha contrato com a universidade e tinha algum desconto. Como não havia turistas (naquela altura), a senhora decidiu alugar a estudantes a um preço mais acessível.”

getty images

Jéssica Cordeiro, também recentemente licenciada, sempre procurou trabalhar no verão como forma de apoiar os pais nas despesas e tornar-se mais “independente financeiramente”. É nos transportes e na alimentação que sente maior peso do aumento dos preços, sendo que com este fator, “fica muito difícil poupar”. Apesar de ter o apoio da bolsa de estudo, afirma que muitas vezes o valor não era sequer “suficiente para a propina do mês”, e nos primeiros meses nem sobrava dinheiro que chegasse "para o passe de transporte”, estando assim dependente do seu rendimento de verão durante os primeiros meses do primeiro semestre. “O aumento da inflação foi sentido muito nos estudantes. Esta preocupação, este impacto nas famílias é sentido diretamente nos estudantes e portanto, a ansiedade financeira aumenta”, dá conta Ana Gabriela Cabilhas, presidente da Federação Académica do Porto, ao Expresso.

Miniseries/Getty Images