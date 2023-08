“Todo o cuidado é pouco nestas matérias”: Ordem dos Psicólogos lança perguntas e respostas sobre psicoterapia para combater “pseudociência”

Nos primeiros três meses de 2023, a Ordem dos Psicólogos analisou 158 queixas por alegada usurpação de título. Destas, 80 foram encaminhadas para o Ministério Público. Este é o barómetro possível para medir o pulso à disseminação da pseudociência e das pseudoterapias em Portugal. “Este é o dado mais factual que temos, embora este dado também possa advir simplesmente do facto de as pessoas estarem mais alerta e terem mais informação e, por isso, também reportarem mais”, explica o bastonário da Ordem dos Psicólogos, Francisco Miranda Rodrigues. Ainda assim, “empiricamente, a informação que nos vai chegando parece indicar que há um crescimento que acompanha o interesse sobre a área da saúde mental, que acompanha a procura por serviços na área.” “Quando se mistura [o eventual aumento da oferta] com uma literacia reduzida, a condição socioeconómica [nomeadamente situações de privação material] e a falta de acesso ao nível dos serviços públicos, isso às vezes leva à procura de tudo.”

E é aqui que quem precisa de ajuda pode incorrer num “conjunto de riscos alargados para a segurança e saúde”. Sobretudo se não recorrer a profissionais devidamente formados e especializados, alerta o bastonário. “Isto não significa que as pessoas não possam, por vezes, até sentir que beneficiaram de [ter consultado] alguém que tenha tido uma formação muito mais breve, mas é um tiro de sorte. Nós não sabemos se funciona ou não funciona.” Mais, consultar “alguém que não seja um profissional que pratique de uma atividade que tenha evidência científica e que tenha pouco ou nenhum controlo deontológico” pode significar “perder tempo que pode ser precioso relativamente à situação que estão a lidar na sua vida e que pode fazer com que ela se agrave.” Isto quando, as pessoas consultadas não se tornam elas próprias “mesmo que sem intenção”, em “agentes desencadeadores” de “problemas que até então não tinham sido sentidos pela pessoa que procurou ajuda”. É precisamente para alertar para os riscos da pseudociência e das pseudoterapias que a Ordem dos Psicólogos lançou o documento “Perguntas e Respostas sobre Psicoterapia”.

1.

O que é a psicoterapia? Segundo a Ordem dos Psicólogos, a psicoterapia (ou terapia, como é frequentemente referido) “corresponde a um método, a um conjunto de técnicas e procedimentos, baseados na evidência científica e eticamente informados que têm como objetivo modificar comportamentos, pensamentos e emoções, no sentido de reduzir o sofrimento psicológico e promover o desenvolvimento pessoal e o bem-estar”. No documento, a ordem sublinha que esta “assenta numa relação de confiança entre profissional e cliente, baseada num diálogo colaborativo”. Sendo que existem diferentes abordagens, “associadas às principais perspectivas teóricas da Ciência Psicológica”.

2.

Quem são os/as psicoterapeutas? “A psicoterapia não é uma profissão, mas uma intervenção e uma especialização adquirida por algumas e alguns profissionais de saúde, nomeadamente psicólogas/os e médicas/os psiquiatras”, explica o documento. Estes profissionais têm formação específica, que requer um mínimo 400h de formação teórica/clínica, 150h de supervisão de casos de psicoterapia e 100h terapia pessoal ou desenvolvimento pessoal. No caso dos psicólogos, é obrigatório por lei pertencer à Ordem dos Psicólogos. A lista dos profissionais registados pode ser consultada no site da Ordem (aqui). Estão também obrigados a cumprir o Código Deontológico e sujeitos a Conselho Jurisdicional, que “zela pela proteção das e dos clientes, combatendo as más práticas”.

3.

Quando fazer psicoterapia? A psicoterapia pode ajudar “quem tem problemas de saúde mental”, mas não só. “Não precisamos de ter um diagnóstico ou um problema para beneficiar do processo de psicoterapia”, defende a Ordem dos Psicólogos. “A psicoterapia pode trazer-nos um conhecimento mais aprofundado de nós próprios, pode ajudar-nos a lidar com acontecimentos de vida, a melhorar a nossa relação com os outros e a desenvolver um conjunto de competências e recursos que nos podem ajudar a lidar com as adversidades e acontecimentos de vida, por exemplo. Em diferentes momentos da nossa vida podemos procurar a ajuda de uma/a psicoterapeuta por motivos diferentes” Mas há também sinais a que devemos estar atentos porque podem indicar que o processo psicoterapêutico poderia trazer benefícios. Estes incluem, por exemplo, a ansiedade, falta de motivação e concentração e o consumo excessivo de álcool e drogas. A Ordem dos Psicólogos fornece uma checklist para adultos como recurso de apoio. Pode consultá-la aqui. “Não ignore os sinais de alerta ou a sensação de que ‘alguma coisa não está bem’. Não desvalorize as dificuldades e os problemas na esperança que desapareçam sozinhos. Não precisamos de esperar por situações de crise ou por estarmos desesperadas/os para pedir ajuda - pelo contrário, quanto mais cedo procurarmos ajuda, melhor”, apela o documento. É “natural” termos dúvidas quanto a pedir ajuda.

4.

O que acontece numa sessão de psicoterapia? Para Francisco Miranda Rodrigues, há um problema claro de literacia em saúde psicológica no país. Por isso, combater a pseudociência nesta área passa também por “ajudar as pessoas a compreenderem o que devem esperar de um profissional nesta área, onde o podem procurar e como funcionam os nossos processos mentais (como tomamos decisões, como nos motivamos, como regulamos as nossas emoções)”. Isto além de “melhorar o acesso nos serviços públicos, porque é muito reduzido e isso significa que as pessoas ficam mais desprotegidas durante mais tempo”, defende o bastonário. Quanto à primeira sessão, esta “costuma ser um pouco diferente” e não tem uma “descrição universal”, uma vez que dependerá sempre dos envolvidos. Trata-se de um momento para psicoterapeuta e cliente ficarem a conhecer-se e perceber o que se passa e o que levou à sessão. “O/a psicoterapeuta vai ouvi-lo/a, sem o criticar ou julgar”, explica a Ordem dos Psicólogos. E terá uma duração de 50 a 60 minutos. “Na maior parte dos casos, é necessário mais do que uma sessão. Não espere respostas imediatas para as suas questões, problemas ou dificuldades”, continua o documento. Se a primeira sessão “não for uma boa experiência” aconselha-se que tente novamente. Pode fazer mais “uma ou duas sessões” com mesmo psicoterapeuta ou procurar um diferente: “É natural que precise de tempo para estabelecer relação de confiança”.

5.

Como saber se psicoterapia é baseada em evidências científicas? A Ordem dos Psicólogos refere que “a Psicoterapia não é uma ‘cura milagrosa’ ou uma ‘receita rápida’ para nos sentirmos ‘bem’. A investigação demonstra, no entanto, que cerca de 50% das pessoas melhora ao fim de oito sessões, e cerca de 75% das pessoas sente benefícios ou melhorias após seis meses de Psicoterapia.” Por oposição, “a pseudociência e as pseudoterapias, praticadas por Profissionais de Saúde ou outros, constituem uma oferta disponível do mercado sem o apoio científico necessário que permita avaliar a sua segurança, validade e utilidade, embora se possam apresentar sob uma falsa aparência científica e uma pretensa finalidade em Saúde.” Nestes casos, há alguns sinais a que pode estar atento. “Os profissionais nesta área supostamente têm uma prioridade na escuta activa, sem críticas e sem julgamento. A questão da autodeterminação e da autonomia dos clientes é absolutamente fundamental e não deve ser posta em causa. Exatamente no sentido contrário à manipulação ou àquilo que é o encaminhamento para uma determinada decisão”, explica Francisco Miranda Rodrigues. “Um dos grandes objetivos deve ser o mais rapidamente possível a pessoa não necessitar do terapeuta. Portanto, tudo aquilo que parte de relações que parece que apontam para dependências do terapeuta é imediatamente uma situação para desconfiar.” O bastonário recomenda também desconfiança quando a “soluções terapêuticas sobre as quais nunca se ouviu falar ou sobre as quais não se encontram informações em fontes fidedignas”. Fontes fidedignas, salienta, não é o site do próprio profissional ou clínica. E “é sempre de desconfiar quando vemos a apresentação de soluções demasiado simples para problemas complexos.” Em caso de dúvida, pode sempre consultar a Ordem dos Psicólogos. Encontra o formulário para apresentar queixas aqui e outros recursos que pode ajudar a distinguir pseudociência de terapias com fundamento científico aqui.