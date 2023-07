“És feliz? Tens um propósito? O teu trabalho é relevante para o mundo?”: dicas para mudar de carreira com sucesso por quem já o fez

Tinha o sonho de ser astronauta e ir ao espaço, mas não queria ser militar. Em vez disso, tornou-se trabalhadora humanitária.

Durante 20 anos, Ivette Gonzalez viajou pelo mundo, de país em país. Trabalhou em locais afetados por surtos de doenças, desastres naturais e guerras. O objetivo: ajudar a reconstruir vidas.

“Muitas pessoas pensam que é o melhor trabalho do mundo, mas apercebi-me que para mim ainda havia mais para fazer. Um trabalhador humanitário é alguém que faz um trabalho incrível em zonas desoladoras. Mas há sempre algo que podemos fazer a um nível mais macro”, comenta em entrevista ao Expresso durante uma passagem pelos Açores para a Glex Summit [cimeira que reuniu dezenas de cientistas e exploradores na ilha Terceira em junho].

Por isso, decidiu mudar de vida. Como? “É interessante, porque essa é a pergunta que mais me fazem. Acho que isso diz alguma coisa sobre a nossa condição enquanto humanos.”

“És feliz? Sentes que tens um propósito? O teu trabalho é relevante para o mundo?”

Tomada a decisão, Ivette Gonzalez lançou-se numa longa pesquisa.

“Comecei a procurar o que mais podia fazer com as minhas competências”, recorda. Durante seis meses, entrevistou amigos, familiares e estranhos que encontrou no LinkedIn com títulos profissionais que achou interessantes.

“Começaram a falar-me das profissões deles, do trabalho, das suas experiências. Fazia as mesmas perguntas a todos. És feliz? Sentes que tens um propósito e que o que fazer importa? O teu trabalho é relevante para o mundo?”

O resultado surpreendeu-a. “Fiquei chocada que no fim foram os meus amigos que trabalhavam [na área ligada ao] espaço que me entusiasmaram mais. Eles convenceram-me que existem muitas oportunidades com toda esta experiência em resiliência humana no setor espacial. E por isso decidi tentar.”

Era 2018, ainda antes dos primeiros voos comerciais ao espaço. Durante o primeiro ano participou em 13 conferências do setor para “conhecer toda a gente” e “perceber em que estavam a trabalhar”.

“Vivemos num tempo em que não temos de escolher um título profissional em exclusivo”

O riso de Ivette Gonzalez quando lhe perguntamos qual é o seu título profissional atual é contagiante. A verdade é que a sua atividade não cabe numa caixinha só.

“Antes e mais que tudo, continuo a ser uma trabalhadora humanitária. Ainda vou ajudar nas áreas em que me pedem ajuda e contribuo o que posso com o meu conhecimento”, começa por descrever.

Depois “sou uma técnica de fatos especiais, o que é muito entusiasmante porque ajudo estudantes e pessoas que se estão mesmo a preparar para ir ao espaço como vestir, mexer e trabalhar dentro do fato espacial.”

No fundo, o seu trabalho prende-se com a componente humana destas ferramentas tecnológicas, o que implica testar os fatos em vários ambientes (como em voos parabólicos, debaixo de água e nos diferentes campos de treino Apollo). “Testamos quão bem trabalham e quão bem as pessoas trabalham com eles", explica.

Surpreendentemente, as duas atividades acabam por estar bastante interligadas. Se o conhecimento sobre resiliência humana lhe permite perceber melhor o comportamento humano nos testes aos fatos espaciais, também descobriu que as tecnologias do espaço podem fazer uma diferença tremenda no trabalho humanitário.