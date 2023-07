Jovem pobre, mas alegre

Os jovens vão ter de viver com menos. A conclusão é da investigadora Helena Lopes, do ISCTE, que assegurou à Renascença a inevitabilidade de a nova geração vir a ter uma vida mais frugal do que a anterior. Porquê? O planeta simplesmente não aguenta. Pronto, se é por esse motivo, ficamos todos em paz com tal fatalidade. Uma coisa seria resignarmo-nos a viver de forma mais parcimoniosa por causa dos crónicos baixos salários, do sufoco da classe média, da ineficácia na política redistributiva. Outra, é se é para salvar o Mundo! Desse modo, a penúria ganha alguma virtude. Sugiro um lema para todo este discurso de austeridade geracional com base ambiental: sê um indigente, protege o ambiente.

Helena Lopes propõe soluções para o problema, não o da escassez, mas o das expectativas. Sugere a investigadora que os “sistemas educativos têm de se adaptar e tentar que os jovens não aspirem a ser ricos”. Será difícil. Se há classe que não consegue deixar de publicitar o ideal de abundância e de luxo - até porque auferem avultadas quantias - são os professores. Só vejo uma hipótese de a escola dissuadir os alunos de ambicionarem a riqueza. Banir de imediato o ensino da soma e da multiplicação na disciplina de Matemática, doravante exclusivamente dedicada à subtração e à divisão.

Segundo a professora catedrática do ISCTE, os jovens “vão ter de contentar-se e serem felizes com uma vida com menos, com menos coisas materiais”. Não me parece que o principal obstáculo à felicidade da geração em causa seja a incapacidade financeira de comprar produtos inúteis. Afinal de contas, a Flying Tiger disponibiliza baratíssima tralha. O que está caro, na verdade, é subsistir.

A desilusão dos jovens não vem da impossibilidade de se inebriarem pelo consumismo desenfreado dos cartões de crédito American Express dos anos 90. Ninguém almeja o sonho americano, apenas um sítio para dormir português. O que preocupa os jovens não é ter de viver com menos. É ter de viver com manos. Não é assim tão divertido dividir casa com amigos. Fica, pois, fácil de compreender porque é que esta geração não se deixa encantar tanto com o engodo da meritocracia e com as promessas do capitalismo. Não é improvável que se borrifem para esta história dos materiais e que se dediquem ao materialismo histórico.

Há uma escola de pensamento que considera, condescendentemente, que os jovens não conseguem poupar para comprar uma casa porque estoiram o dinheiro em brunch. Eu nem sou particular fã desse repasto com problemas de identidade, mas, não sei se estão a par, uma entrada para um imóvel custa ligeiramente mais grana do que granola. Habitualmente, é um julgamento que provém da geração que almoça fora todos os dias, com presuntinho de entrada, um segundo jarro de vinho e uma sobremesa para cada um porque não "temos cá piscos a comer".

É cínico crer que, abdicando de pequenos prazeres, o jovem conseguiria poupar para adquirir um pequeno T2 nos Prazeres. O brunch não é o problema: se virmos bem, um abacate tem mais privilégios do que um millennial. É que o fruto tem inúmeras propriedades, os jovens é que não conseguem comprar nenhuma.

Antigamente, era popular a ideia de que a conclusão de um curso universitário viabilizaria uma vida estável com um emprego seguro. Recentemente, um relatório da Fundação José Neves pôs a nu o canudo. No início da década passada, um diploma académico assegurava mais 51% de rendimento do que o ensino secundário. Hoje, o salário de um licenciado não excede em 27% o de quem tem o ensino obrigatório. Ou seja, descontando o investimento em cerveja a que a comunidade académica é obrigada, fica ela por ela. Felizmente, ainda existe o programa Erasmus. Para além de propiciar mundo e deboche, tem a vantagem de possibilitar aos universitários que façam uma repérage pela capital europeia para a qual, a breve trecho, irão emigrar.

Todos os discursos sobre jovens, incluindo o desta crónica, estão velhos. São úteis para preencher antena na televisão por cabo, com uma mesa redonda em redor da qual serão proferidas platitudes vindas de "jovens" de 39 anos - não tanto a voz da geração, mas avós da geração. Os jovens vão ter de viver com menos? Alguns. Outros, com mais. A ideia de que há toda uma geração que vê o seu plano de vida gorado porque alimentou expectativas irrealistas por causa dos filmes da Disney e do Canal Panda é propositadamente redutora. É como se "jovem" fosse uma categoria de mobilidade social, como se o herdeiro de uma empresa de retalho passasse pelos mesmos desafios do filho da repositora, só porque estão os dois no 12.º ano. Não é de todo assim. Não se enfrentam iguais adversidades por estar na mesma turma, mas por estar na mesma classe.