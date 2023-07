“Estava só a brincar” — o apalpão “breve” de “menos de 10 segundos” e a importância do consentimento, sempre

Um homem de 66 anos, funcionário de uma escola secundária, apalpou uma estudante de 17 anos, em abril do ano passado, em Itália. O agressor colocou a mão dentro das calças da menor, tocando-lhe nas nádegas e cuecas, enquanto esta subia as escadas com uma amiga. Quando a menor se vira para trás, o homem tira a mão e diz: “Amor, sabes que estava só a brincar”. Os factos foram confirmados, quer pelo acusado, quer por uma testemunha, mas a decisão do tribunal foi a favor do homem agressor, já que o apalpou foi “breve”, entre “cinco a dez segundos”. (notícia completa aqui) Neste caso, como era uma menor e um homem de 66 anos, nem havia aqui possiblidade de consentimento, já que se trata de uma menor e uma pessoa adulta. A ação do agressor é horrível por mais do que uma razão.

Experimente contar 10 segundos. Imagine, agora, que durante esse tempo está a ser assediada/o por um homem 49 anos mais velho do que o/a leitor/a…

Apalpão não consentido de 10 segundos: violência sexual.

Apalpão não consentido de 5 segundos: violência sexual.

Apalpão não consentido de 1 segundo: violência sexual.

A partir de quantos segundos é necessário consentimento?

Ora, a duração máxima aceitável de um apalpão a uma menor são mesmo zero segundos. Só o facto de uma pessoa adulta ter a ideia de apalpar uma menor conscientemente, já é preocupante.

Continuando o raciocínio para uma esfera mais geral, em todos os contextos, em todas as idades, é preciso consentimento a partir dos zero segundos, especialmente se estamos a falar de tocar no corpo da outra pessoa, para além de toques casuais. Ou seja, não estou a falar de chamar a alguém ao tocar no ombro, ou de dar um encontrão sem querer ou calcar alguém. Mas, agarrar pela cintura uma pessoa alheia ou uma familiar, dar a mão, dar uma palmadinha no rabo, cumprimentar com beijinhos, dar um abraço, especialmente se a pessoa que recebe o toque é bem mais nova do que a pessoa que toca. Repare-se que o consentimento não é dado necessariamente de forma verbal: um desconforto físico é sinal de que há resistência, logo, incómodo. Se for o caso específico acima, em que se trata de um adulto e uma pessoa menor, não há sequer a possibilidade da pessoa menor dar consentimento para um apalpão, pois trata-se de uma situação de poder totalmente descompensada: uma pessoa adulta não pode apalpar uma pessoa menor.

Que implicações poderá ter este caso na denúncia de casos de violência sexual?

Tendo em conta que no caso acima mencionado — a denúncia foi feita, todos os factos foram corroborados, mas, mesmo assim, o arguido saiu ileso —, estamos aqui perante uma possível consequência grave: as pessoas sobreviventes a violência, ao verem isto, podem correr o risco de achar que a denúncia não fará diferença nenhuma.

A verdade é que, mesmo que esta atrocidade tenha sucedido e nada tenha acontecido ao homem, houve uma grande revolta nas redes sociais e este homem ficará marcado. Assim, se houver mais queixas, haverá precedentes. Ainda, esperemos que nem todos os juízes e juízas tenham a mesma forma de agir. Infelizmente, a Justiça ainda perdoa, ou não considera condenáveis, atos de agressão que deveriam ser condenados, seja este contra uma menor, ou entre um casal, em que uma juíza ordenou o agressor a levar a vítima de violência doméstica a jantar fora. Este último exemplo aconteceu em Janeiro ano, em Portugal.

É importante educar adultos. É importante sermos verbais quando sabemos destes casos. Temos de arranjar forma de garantir que os agressores não saem impunes. Além disso, é necessário ensinarmos devidamente o consentimento às crianças — e só o podemos fazer se nós mesmos/as estivermos informados/as.

A partir de que idade se deve falar de consentimento?

O consentimento ensina-se desde a tenra infância e deve ser praticado desde sempre. Isto inclui beijinhos, abraços, qualquer intimidade de toque físico. Se uma criança não quer dar um beijinho, ou um abraço, a uma pessoa e indica, por forma corporal ou verbal, que não quer, não se deve forçar. Mesmo que seja um familiar “que fica triste se não lhe deres um beijinho”. Este tipo de pedido, incutindo culpa na criança, é coerção. Se a criança/pré-adolescente/adolescente/adulta não quer dar um beijinho, não dá. Pode ser constrangedor? Claro, mas há que zelar pelo bem-estar da criança/adolescente e explicar que, se ela não quer dar um beijinho/um abraço, não vai dar. Se a pessoa adulta vai ficar triste por não receber um beijinho, não é problema da criança. Além disso, é importante incentivar crianças e jovens a serem verbais se alguma atitude de uma pessoa estranha ou familiar lhes for incomodativa. Mesmo eu, como pessoa adulta, muitas vezes não quero dar beijinhos aos conhecidos dos meus pais, por exemplo, e estou mais do que no meu direito de dar antes um passou-bem. Tal não faz de mim arrogante, especialmente quando às mulheres novas é esperado socialmente que deem dois beijinhos a homens (e mulheres) de todas as idades (haja paciência).

Nenhuma pessoa deve afeto físico a ninguém, nem tem como dever tolerar toques físicos que lhes são desconfortáveis, mesmo que a intenção “não seja de má fé”. Imagine uma “palmadinha” no rabo por parte do tio ou do primo mais velho, ou da tia, que seja uma brincadeira: se a criança, jovem, ou pessoa de qualquer idade, não se sente confortável, deve-se informar o/a familiar e incentivar a criança/jovem/pessoa incomodada a ter à-vontade para o dizer. Não é por ter sido sem maldade que tem de aguentar desconforto sobre o seu corpo. Isto também é uma questão de consentimento.

Não forcem as vossas crianças e jovens a dar beijinhos e abraços a pessoas a quem elas não querem dar. Se vos dizem que não querem, aceitem, não forcem. Se quiserem dar um beijinho ou um abraço a uma criança/adolescente, perguntem primeiro se ela/ele quer e aceitem qualquer uma das respostas. Se a criança se mostra tímida, conta como resposta: só um “sim” ou a tomada de iniciativa da criança para dar um beijinho/abraço, sem coerção, conta como consentimento.

Desta forma, estaremos a zelar por uma vida com mais consentimento e respeito, quer da criança/adolescente em relação aos outros, quer no à-vontade da criança/jovem em impor os seus limites e expressar a necessidade de respeito dos outros em relação a si.

Por mais consciencialização em relação ao consentimento e por mais auto-responsabilização. Na dúvida, pergunte. Na dúvida, não force.