Ana Lua Caiano: “A maior parte dos artistas trabalham num escritório ou num part-time"

Aos 24 anos, Ana Lua Caiano já conta com dois EP – “Cheguei Tarde a Ontem”, lançado em 2022, e “Se Dançar É Só Depois”, editado no ano seguinte – e um novo álbum que deve chegar entre “o final deste ano e o início do próximo”. Apesar de dizer que é “pequenina”, a cantora e compositora de música tradicional experimental não tem medo de enfrentar grandes palcos sozinha. A mais recente confirmação chegou com o NOS Alive, na passada sexta-feira, dia 6, onde recebeu a “energia” do público durante uma das primeiras atuações do palco WTF Clubbing. Agora, a agenda para o verão continua bem recheada com concertos dias 14 e 23 de Julho em locais ainda a anunciar.

Mesmo com concertos cheios e elogios dos críticos, Ana Lua Caiano continua a “desdobrar-se” entre a música e o design para sobreviver à “instabilidade” do mundo artístico. “O que é assustador na música é que agora está a correr bem, mas não sei como vai ser daqui a um ano”, disse ao Expresso. A isto, somam-se as condições de vida para os jovens onde conseguir uma habitação própria é “completamente impossível” e a possibilidade de imigrar é algo que ouve “constantemente” entre as pessoas da sua geração. Estas "angústias” acabam por aparecer em temas como “Se Dançar É Só Depois”, “Casa Abandonada” ou “Vou Abaixo, Volto Acima”, numa subtileza que marca o estilo da jovem artista.

Além disto, Ana Lua Caiano fala-nos sobre um processo de criação solitário que surge “ao contrário”, a realidade dos jovens músicos obrigados a trabalhar em “part-time”, as dificuldades de tocar com banda e o sonho cumprido de ver salas cheias e pessoas que sabem as suas letras em sítios que “nunca tinha ido”.