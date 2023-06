Deixem os infantis em paz

Protejam os vossos filhos: há um homem no pelado a berrar com crianças. É Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega. Segundo uma notícia do Expresso, terá atirado um chapéu a um jovem árbitro num torneio infantil sub-11 e sub-13 que ocorreu no distrito de Portalegre. O dirigente é treinador do Futebol Clube do Crato - equipa em que milita o seu próprio filho - e não gostou de ter sido expulso pelo árbitro. Depois de André Ventura e Pedro Frazão, mais um deputado do Chega que não concorda com uma decisão de um juiz. Desconhecia que o Futebol Clube do Crato tinha formação, mas já tinha ideia de que Pedro Pinto não tinha. É que estamos a falar de um árbitro de 18 anos. Dezoito. Não se justifica chamar-lhe "gatuno" - no máximo, "gatuninho" - quanto mais agredi-lo.

O Chega tem razão quando repete que as crianças portuguesas estão em perigo. Há, de facto, um grupo de adultos radicais que assustam crianças em eventos semanais por causa de um suposto “orgulho”: os pais de miúdos que jogam à bola. Percebe-se agora porque é que o Chega é contra a obrigatoriedade da disciplina de Cidadania nas escolas. Realmente, há algum mérito na ideia de que devem ser os progenitores a dar bons exemplos aos filhos. Como por exemplo, insultar árbitros adolescentes e arremessar-lhes bonés.

Noutro desafio do torneio, relata-se que, com a sua equipa a perder 8-0, o deputado ordenou aos seus jogadores que se atirassem para o chão, de modo a desperdiçarem tempo. Afinal, o partido anti-sistema é também o partido anti-jogo. Não é surpreendente que Pedro Pinto seja fã de Catenaccio. Diria que o homem é genericamente apreciador de tendências que floresceram nos anos 30 e que foram populares em Itália. Agora, uma coisa é jogar para o empate, outra é perder tempo quando se está a levar oito. O Chega preocupa-se com as goleadas da mesma forma que se preocupa com as famílias afetadas pela inflação dos bens essenciais. Só se focam na sua defesa quando o cabaz já é incomportável.

O Chega veio efetivamente ocupar todo o espaço da direita, já que não se ouvia falar de uma polémica nacional que envolvesse "Crato" e "falta de educação" desde o governo de Passos Coelho. E note-se que não é a primeira vez na história que esta vila alentejana vê o seu nome arrastado para a lama por causa de indivíduos convencidos de que são reis. Recorda-se de D. António? Era conhecido como o prior do Crato. Ao que tudo indica, Pedro Pinto ficará eternizado como o pior do Crato.

Foquemo-nos na parte futebolística. Em princípio, o deputado Pedro Pinto é um treinador limitado: só joga com extremos-direitos, não acredita no aquecimento e a constituição favorita é 4-1-9-3-3. Por outro lado, uma vez que é líder parlamentar do Chega, faz sentido que seja treinador de sub-13. É notório que a sua especialidade é comandar Infantis. Tanto num caso como noutro, o seu papel resume-se fundamentalmente a berrar "muito bem!", “isso!” e "vergonha!" a partir da bancada.

No Parlamento, Pedro Pinto, que agora confronta árbitros, já ameaçou o ex-assessor do Sporting Nuno Saraiva. O trajeto é claro: se André Ventura foi da CMTV para a política, Pedro Pinto só pretende ir da política para a CMTV. Ninguém nega que estas atitudes honram a história do Chega. O PSD nasceu em Lisboa, o PS nasceu em Bad Münstereifel, o Chega nasceu num estúdio de televisão onde se berra por causa de futebol. Nota-se, em todo este caso, uma inabalável identificação de Pedro Pinto com os fundamentos ideológicos do partido.

Entretanto, precisamente no Alentejo, surgiu mais uma autarca que já não Beja a mão de Ventura. A única vereadora que o partido tinha na região demitiu-se e passou a independente, pelo que, na distrital de Beja, anda a lavar-se mais roupa suja do que numa escolinha de futebol. Tinham 19 vereadores pelo país, mas sete já abandonaram entretanto. Os vereadores do Chega são os empregados de mesa do poder local: autarquia, já não quer? Neste contexto, compreendo finalmente porque é que Pedro Pinto julgou ter condições de ser treinador em part-time. É que, tanto no futebol como na baixa política, toda a gente sabe que nas distritais é só porrada.