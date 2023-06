Tirar as Mães e os Pais do pedestal da perfeição: a humanização parental

Pelo menos duas vezes por ano, somos inundadas/os de frases em corações, canecas, porta-chaves, molduras com “O Melhor Pai do Mundo” e “A Melhor Mãe do Mundo”. Mentiria se dissesse que estes prémios atribuídos sem consciência dos candidatos – passo a analogia – não me fazem contorcer um pouco por dentro, por duas razões: há pais e mães que não souberam ser, ou não sabem ser, Pais e Mães, pelas mais diversas razões, que vão de ausência total a violência grave; e, em segundo lugar, porque mesmo os Pais e Mães que são detentores de amor incondicional pelos seus Filhas/lhos/es, nem sempre são os melhores Pais e Mães do mundo.

Para o primeiro caso, que aumente a sensibilização para a quebra do pudor em quebrar laços. “Família é família” não é válido para familiares que nos maltratam constantemente, que não sabem amar, que não sabem acarinhar, que chegam mesmo a questões de violência e segregação graves. No entanto, nesta crónica, o ponto central é a diferença de personalidades na idade adulta e a sua possível incongruência, dentro de uma atmosfera de amor. Os Pais e Mães que detêm este amor incondicional, estão aqui representados com letra maiúscula.

Ora, Pais e Mães nem sempre são “os melhores do mundo”, porque são pessoas inteiras, com características próprias, existindo como seres humanos para lá do papel de Pai e Mãe: nem sempre tomam as melhores decisões, por muito que dêem o melhor de si, tendo em conta a existência de amor incondicional. Ou seja, muitas vezes, não sabem o que é melhor para o seu filho/a sua filha – porque não conseguem perceber a situação, porque não compreendem na totalidade o contexto dos/as filhos/as —, mas querem sempre o melhor para elas/es.

Como lidar com Pais e Mães que não nos percebem? Como lidar com Filhas e Filhos que não nos percebem?

Antes de mais, convém entender se eles realmente não nos percebem, ou nós nem sequer lhes demos a oportunidade de nos perceberem. Há aquele dizer popular que diz “trata os outros como queres que te tratem a ti”, quando, na verdade, deveria ser “trata os outros como eles querem ser tratados”.

Assim, as outras pessoas só sabem como alguém quer ser tratada/o, se essa pessoa o comunicar. Nas relações familiares é igual. É necessário comunicar. As pessoas não adivinham como queremos ser tratadas, por muito que tenhamos crescido com elas ou as conheçamos desde que nascemos, porque as pessoas, para além de poderem ter crescido em contextos e gerações diferentes, vão evoluindo de personalidade ao longo da vida (espera-se que sim). Toda a gente é passível de mudança, se tiver disponibilidade emocional para tal. Infelizmente, não é em todos os contextos familiares que é possível ter uma conversa honesta, calma e empática sobre como queremos ser tratados/as.

Quando a distância de personalidade entre Mãe/Pai e Filha/Filho é muita, mas o amor continua lá, podem escolher ouvir-se e compreender-se sem terem necessariamente de concordar. Pode, até, ser mais saudável terem períodos de maior distância física. Há muitas relações entre Pais/Mães e filhos/as que melhoram quando estes saem de casa dos Pais (algo cada vez mais difícil tendo em conta o panorama económico do país).

A nossa Mãe pode amar-nos incondicionalmente e dar o melhor de si sem ser a Mãe ideal para nós. O nosso Pai pode fazer o melhor que conseguir e não ser o Pai ideal. A Filha pode fazer tudo o que ela acha de mais correto e não ser a Filha ideal para a(s) Mãe(s)/ o(s) Pai(s). O Filho pode dar o melhor de si e não ser o Filho ideal. A partir do momento em que estamos a falar de pessoas reais, nunca irá haver pessoas ideais umas para as outras, o que faz com que possa acontecer que a melhor decisão que um Pai ou uma Mãe encontrou, possa não ser a mais acertada para a Filha ou o Filho. E isso é humano.

Algo é imprescindível: ouvir e ser ouvido/a.

No entanto, não se pode exigir mais do que o melhor que alguém tem para dar. Na relação entre Filha/o e Mãe/Pai, são duas pessoas com duas personalidades diferentes capazes de algumas cedências, até um limite. Não podemos exigir que as pessoas sejam como nós queremos. Podemos, sim, e devemos, indicar como queremos ser tratadas e encontrar um intermédio de conforto entre cedências dos dois lados. Para além de não podermos exigir mais do que o melhor de alguém, não nos devemos culpar se não conseguirmos fazer melhor. Ainda, cada pessoa na nossa vida tem um intuito diferente.

“Eu não sou tua amiga, sou tua Mãe”

Amiga é amiga. Mãe é Mãe. Terapeuta é terapeuta. Cada pessoa tem um papel diferente nas nossas vidas. Há muita gente que diz que a Mãe é a sua melhor amiga, ou o Pai é o seu melhor amigo. Bem, não posso discordar de algo que não me diz respeito, mas de três coisas estou certa:

Pai e Mãe que amam incondicionalmente querem sempre o melhor que há para os seus filhos e filhas; O que Pais e Mães acham que é o mais certo para os seus filhos e filhas, nem sempre é o melhor para eles/as; Há coisas que são para falar com a Mãe/ o Pai, outras que são para amigas/os, outras que são para um/a terapeuta. Não sobrecarreguemos Mães/Pais, Filhas/os com informação com a qual não lhes cabe a eles/as lidar.

Ora, o maior desafio de amar incondicionalmente, é amar com as características todas incluídas. É saber que, por muito que não haja Filhas, Filhos, Pais, Mães ideais, há um amor que supera todas as diferenças. Eu tenho a sorte de ter um Pai e uma Mãe que me amam incondicionalmente, tendo eu quebrado todos os muros conservadores que havia na minha vida. Ouvem-me e eu ouço-os, por muito que, por vezes, a comunicação entre os dois lados seja difícil.

Há umas semanas, depois de uma longa conversa, o meu Pai disse que me apoiava a 101%, sempre. Gosto de pensar que a margem extra é para quando ele não concorda comigo, mas não me deixa de apoiar por isso. O amor incondicional desafia sempre a lógica e a matemática.

Por mais parentalidade consciente;

Por menos culpa parental de quem ama incondicionalmente;

Que todas as Filhas e todos os Filhos aceitem a humanidade dos seus Pais e/ou Mães;

Por mais Filhas, Filhos, Filhes compreendidos/as/es e aceites pelas suas Mães e/ou Pais.

No fundo, que haja mais amor, acima de tudo.